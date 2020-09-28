Din Görevlileri Derneği’nden Kur’an kursu açıklaması

Konunun, savcılık ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile il ve ilçe müftülüğünce yakından takip edildiğini belirten Elbistan Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Necati Aydoğan, kurumlara karşı nefret uyandırıcı söz, eylem ve paylaşımlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çekti.

Sağduyulu hareket edilmesini isteyen Aydoğan, görüntülerdeki çığlık seslerinin de çocuklara ait olmadığını ve montajla eklendiğini savunarak, şunları söyledi:

“Elbistan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Bedir Efendi Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda yaşanan olaylar sosyal medya ve basında genişçe yer almıştır. Bizler geleceğimiz, göz aydınlığımız, üzerlerine titrediğimiz çocuklarımıza yönelik şiddete, nefrete, onları aşağılayıcı onurlarını zedeleyen hiçbir olay; nerede, nasıl, hangi kurumda olursa olsun kesinlikle onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz.

Bu görüntülerle ilgili olayın ilk incelemesinde Kur’an kursuna kayıtlı 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrencinin, velilerinin refakatinde nöbetçi savcıya verdikleri ilk ifadede karşılıklı şakalaşırken işin dozunu biraz kaçırdıklarını, ayrıca da görüntüde duyulan çığlıkların da kendilerine ait olmadığını belirtmişlerdir. Görüntüleri inceleyen uzman kişiler de bu seslerin montaj olduğunu belirtmişlerdir. Olay, ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılılığı ve müfettişleri tarafından çok titiz ve ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Elbistan İlçe Müftlüğümüz ilk andan itibaren olayın bizzat takipçisidir.

Burada bizim yapmamız gereken savcılık ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından olay aydınlatılıncaya kadar olaya biraz daha sağduyulu yaklaşmak kurumlara karşı nefret uyandırıcı söz, eylem ve paylaşımlardan kaçınmamız gerekmektedir.”