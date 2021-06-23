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Din Görevlileri Derneği’nde olağan kurul yapıldı

Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Elbistan Şubesi’nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Necati Aydoğan, güven tazeleyerek yeniden bu göreve seçildi.

Din Görevlileri Derneği’nde olağan kurul yapıldı
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Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Elbistan Şubesi’nin olağan genel kurulu, dernek binasında gerçekleştirildi. Üyelerin tam desteğini alan mevcut başkan Necati Aydoğan, yeniden bu göreve seçildi.

Kendisine duyulan güven için tüm üyelere teşekkür eden Başkan Aydoğan, “Yönetim kurulu olarak bizlere verilen desteğe layık olmaya çalışacağız. 1992 yılından beri, kuruluş amaç ve ilkelerinden hiç taviz vermeden çok aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Elbette böyle aktif ve faal bir derneğin hizmetlerini devam ettirmesi bir takım sıkıntı ve meşakkatlere katlanmayı; maddi ve manevi fedakarlık göstermeyi gerektiriyor. Bu hususta bizlere destek olan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar yönetimde yer alan hocalarıma ve son yönetim kurulu üyesi Mehmet Yapıcı, Alaaddin Yalçın ve Kemal Ceyhan hocama teşekkür ediyorum. Bu zorlukların bilincinde olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilen arkadaşlarımı tebrik ediyor ve hayırlı hizmetler diliyorum. Olağan genel kurulumuza katılan misafirlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Aydoğan başkanlığındaki derneğin yeni yönetimi ise, Kamil Türk, Ömer Hurman, Cuma Aslan ve İbrahim Demir’den oluştu.

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Din Görevlileri Derneğinde Olağan Kurul Yapıldı