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Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale

Elbistan’da otomobille çarpıştıktan sonra şoka girerek dili boğazına kaçan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki öğretmenler ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile hayata döndürüldü.

Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
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Kaza, Kümbet Mahallesi Tahirgil Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selami Ö.’nün kullandığı 06 YKV 87 plakalı otomobille Ebubekir G. idaresindeki 34 BNU 543 plakalı motosiklet, sokak üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak asfalt zemine düşen sürücünün dili boğazına kaçtı. Yaralı sürücünün yardımına, kazayı gören Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koştu. Girdiği şok sonrasında solunumu duran yaralının ağzını açan bir öğretmen, talihsiz sürücünün boğazına kaçan dilini çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansa aldıkları yaralının solunumunu ve nabzını düzenlemek için gerekli müdahaleyi yaptı. Daha sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Ebubekir G.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıya hayat kurtaran müdahaleyi yapan öğretmenler, olayı, “Kazadan sonra dilini yutmuştu. Nabzı da solunumu da durmuştu. Hocamla birlikte müdahalede bulunduk. Nabzını ve nefesini yerine getirmek nasip oldu. İnşallah kurtulur” cümleleri ile özetledi.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.







 


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Hasan Yıldız 2 hafta önce

Geçmiş olsun. Hayati müdahaleyi bilinçli bir şekilde ve zaman kaybetmeden yapanlardan Allah razı olsun. Bir hayat kurtarabilmek ne güzel bir duygudur.

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Öğretmen 2 hafta önce

Akşemsettin değil üstat Yavuz Selim ve Mesleki ve Teknik Anadolu idarecileri Rabbim yardımcısı olsun biz sadece vesile olduk

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Matador 2 hafta önce

Helal olsun hocalara. Eğitimli insanın hali başka.

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Yusuf şahin 2 hafta önce

Motor süren benim Abim Allah şigasini versin

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esmerrrrrrrrrrrrr 2 hafta önce

benim abimin arkadaşi
şuan maraşta

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Elbistan lı 2 hafta önce

Çok geçmiş olsun ama Ula bazı motosiklet sürücüleri var ki insanın kasıtlı üzerine sürüp çarpası geliyor mal mal sürenler dikkat edin.

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feyzullah 2 hafta önce

BU DÜZ YOLDA KAZA NASIL OLMUŞ ACABA

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Misafir Avatar
öğretmen 2 hafta önce @feyzullah

orası T kavşak düz yol gibi görünmesine bakma.yerde bariyer koydu belediye o yolu kullananlar söktü.düzlüğü gören surat yapıyor.

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Sucu Şükrü Götürler 2 hafta önce

Çok çok ğeçmiş olsun rabbim
Acil şifalar versin inşAllah
Ana babasına bağışlasın

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