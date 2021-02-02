Dilencilere yönelik çalışma devam ediyor

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik olarak başlattıkları çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde ana caddeler, market önleri ya da trafik ışıklarında kimi zaman dilenerek kimi zaman da mendil satma ya da cam silme bahanesiyle hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokan çocuklar ve vatandaşların duygu sömürüsü yapmalarına izin verilmiyor. Çocuk Büro Amirliği’nde görevli resmi ve sivil ekipler, 4 günlük çalışma sonucunda dilencilik yaptıkları belirlenen 40 çocuk ve vatandaşa işlem yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edilen dilencilere Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu yönde hassasiyetle durmayı sürdüreceği belirtildi.