Dilan Polat Güzellik Merkezi açıldı

Kadınların en temel ihtiyaçları arasında yer alan kişisel bakım hizmetleri, kuaförlük ve güzellik hizmetlerini bir arada buluşturan Dilan Polat markası, artık Kahramanmaraş'ta da kadınların vazgeçilmezi olacak.

Rabia Altunoğlu ve Kevser Kısakürek Özdemir'in birlikte açtığı güzellik merkezinde, Rasping bölgesel zayıflama cihazı, Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı, Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışacaksınız.

Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Similasyon cihazı bulunuyor. Sadece güzellik salonu değil kuaför, kalıcı makyaj ve diyetisyen hizmetleri de burada bulunuyor.

Sektöre 14 yaşındayken Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hizmet veren bir salonda başlayan ve yıllardır sektör içerisinde kalarak, bu alanda eğitimleri alıp kendisini geliştiren Rabia Altunoğlu, "Lise yıllarım bitikten sonra Güzellik ve Saç Bakım hizmetleri alanında eğitimimi tamamladım . 2012 senesinde Kahramanmaraş’a taşınarak, 9 sene boyunca çeşitli güzellik salonlarında ve kendi işletmemde hizmet verdim. Artık Dilan Polat markasıyla hizmet vereceğiz" dedi.

Kevser Kısakürek Özdemir ise bu işlere meraklı olduğunu belirterek, eğitimi ve belgelerini tamamladıktan sonra yönetici ve ön muhasebe tecrübeleriyle Rabia Hanım’ım ustalığıyla ortaklığı başlattıklarını belirterek, "Dilan Polat’ın tüm cihazları kendi üretimidir. RaspingPro mucizevi bir cihazdır . Cihazımız 55 derecelik ısı frekansıyla derinin 3 mm altına inerek, yağı olduğu yerde parçalar. Bu parçaladığımız yağlardan tamamen kurtulmak için sizden de yardım bekliyoruz. Tek seansta en az 3-5 cm arası incelme garantisi veriyoruz." dedi.

Özdemir, "Bize gelen danışanlarımız öncelikle Dilan Polat’ın hizmet kalitesi ile karşılanacaklar. Danışanlarımıza hizmet verecek olan sadece bize ait olan cihazlarımız Rasping bölgesel zayıflama cihazı,Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı,Dipoderm Pro Lazer bunun yanı sıra cilt bakımı sırasında kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak olan DipoFaceHydra ile tanışmanız İçin merkezimize bekliyoruz . Bölgesel incelmeye destek olarak G5, Lenf Drenaj ve Elektro Similasyon cihazımız da vardır . Size sadece güzellik salonu değil kuaför, kalıcı makyaj ve diyetisyen hizmeti de veriyoruz ." diye konuştu.