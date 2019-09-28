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Devrilen tüp, evi yakıyordu

Elbistan’da çay demlenirken devrilen tüpün çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Devrilen tüp, evi yakıyordu
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Olay, Kümbet Mahallesi Taşsız Tarla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. isimli vatandaş, tek katlı müstakil evinin salonunda çay demlemek istedi. Bu sırada, üzerinde çaydanlık olan piknik tüpü devrildi. Tüpten çıkan alevler odadaki malzemeleri tutuşturdu. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Büyük şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evde maddi hasar oluştu.






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