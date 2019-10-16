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Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Elbistan’da devrilen traktörün altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
 

Elbistan’da devrilen traktörün altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Yapılıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Elif Yıldız’la (80) birlikte hastaneden mahalleye giden Hüseyin Yıldız’ın kullandığı 46 VC 193 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Traktörde bulunan annesi Elif Yıldız, aracın arka tekerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Hüseyin Yıldız ise, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Anne Yıldız’ın cansız bedeni, tonlarca ağırlıktaki traktörün altından itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yıldız’ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.


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