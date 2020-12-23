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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Elbistan’da yaşanan trafik kazasında, iddiaya göre bir araç tarafından sıkıştırılınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kaza, akşam saatlerinde Eldelek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, lokanta kuryeliği yapan H.B. yönetimindeki 46 ACN 197 plakalı motosiklet, bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yola devrildi. Kazada, sürücü H.B. yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 


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