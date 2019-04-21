Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Afşin ilçesi ile Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi arasındaki tali yolda sepetli motosikletin devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin istikametinden Elbistan’a bağlı Izgın Mahallesi istikametine doğru tali yoldan ilerleyen C.A. (47) yönetimindeki 46 DV 145 plakalı sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İlk müdahalesi ilçe devlet hastanesinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi’ne sevk edildi.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.