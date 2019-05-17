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Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı

Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği kömür sahasında forkliftin devrilmesi sonucunda yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği kömür sahasında meydana gelen olayda çalışmada kullanılan forklift, sondaj ekibinde yer alan 25 yaşındaki Mustafa Aydoğan isimli işçinin üzerine devrildi. Ayakları iş makinesinin altına sıkışan talihsiz işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. İş makinesinin altından çıkarıldıktan sonra firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydoğan’ın her iki ayağında da kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Aydoğan’ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

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C kal 4 gün önce

Hak şifa versin inşAllah öptüm hak

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Sibir 4 gün önce

Liyakata göre işçi alınmalı yoksa daha çok kişinin canı yanar.

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Vatandaş 4 gün önce

Yaraliya geçmiş olsun... Torpille çalışan alana yazıklar olsun

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Kılıç 4 gün önce

Allahım şifa versin

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Porcelik 4 gün önce

Yaralıya geçmiş olsun bu işyerinde güzel işler olursa çelikler yapar yazarsanız kötü olursa Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği kömür ocağı yazarsanız

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Faruk ÖLKER 4 gün önce

Geçmiş olsun. Amaliyat oldu. Durumu iyi.

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Mikail 4 gün önce

Yaralıya hayırlı şifalar diliyorum. İşi bilmeyen insanları birilerinin canına kıymaları için mi işe alıyorlar? Onu da sayın yetkililere soruyorum..

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Vatandaş 3 gün önce

A.E.L özelleşti.Bu firmanın bir adı var. Onu söyleyin vatandaş öğrensin.

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