Devletin zirvesi, Ünal'ın mutlu gününde buluştu

ri de Ünal'ın bu mutlu günü için İstanbul'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı. Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı. Elbistanlı siyasetçiler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Ünal'ın bu mutlu günü için İstanbul'a gitti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikah töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı. Çifte mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.





Törenle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Evlatlarımız Elif Sena ve Ali Yavuz'un nikah akitlerini gerçekleştirdiğimiz bu güzel günümüzde mutluluğumuza ortak olarak törenimizi şereflendiren, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımıza en kalbî şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah töreninde nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu.