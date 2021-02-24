Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında Elbistan’a kadro ayrılmadı

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacak. 97. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında münhal kadrolar belli oldu. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayımlanan kura ilanında Elbistan’a ne uzman ne de pratisyen hekim kadrosu verilmedi.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin en acil uzman hekim kadrosunu beyin ve sinir cerrahı olduğu biliniyor. 2 yıldan fazla bir süredir Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapan tek uzman hekimin Hatay’a atanmasının ardından beyin ve sinir cerrahı polikliniği yapacak doktor kalmadı. Aynı zamanda genel cerrahi uzmanı yönünden de kadroya ihtiyaç duyulan Elbistan Devlet Hastanesi’ne bu branşta da kadro ayrılmadı.

97. Dönem Devlet Yükümlülüğü kurasında Nurhak Devlet Hastanesi’ne 1 tabip, Afşin Devlet Hastanesi’ne ise 1 tabip ile deri ve zührevi hastalıklar uzmanı kadrosu ayrıldı.