Devlet, 1943 yılında şehit düşen askerini unutmadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatani görevini yaparken eşkıyaların saldırısı sonucu 1943 yılında şehit düşen Ali Rıza Güler Turan isimli Elbistanlı askerin şahadet belgesi, ailenin talebi doğrultusunda şahadetinden 74 yıl sonra teslim edildi.

Görev alanındaki bir karakola götürmek için taşıdığı gıda malzemesi dolu çuvalları almak isteyen eşkıyalarla girdiği çatışmada terhisine 1 hafta kala şehit düşen Turan’ın şahadet belgesi, Kahramanmaraş İl Jandarma Alay Komutanı Albay Timuçin Alper, tarafından şehidin kardeşi Faruk Turan’a verildi.

Elbistanlı şehidin bugün 85 yaşında olan kardeşi Faruk Turan, 74 yıl sonra yaptıkları başvuruyu hemen işleme alarak şahadet belgesini hazırlayan Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere tüm ilgililere, “Şehidini 74 yıl geçse de unutmayarak bizleri onurlandıran devlet yetkililerimizden Allah razı olsun” cümleleri ile teşekkür etti.

Şehidin yeğenleri ise, amcalarından geriye sadece siyah beyaz bir fotoğraf ve birkaç da belge kaldığını ifade ederek, “Amcamızla bir kez daha gurur duyduk” diye konuştular.

Her türlü düşmana karşı, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' ilkesinden hareket eden Türk milletinin her ferdi, bu sayede tarih sahnesinde nice kalıcı izler ve kahramanlık hikayeleri bıraktı. Milletimiz, 1000 yıl boyunca savaş meydanlarında olduğu gibi Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, terörle mücadelede ve en son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişiminde ulaşılabilecek en yüce manevi mertebe olarak kabul edilen şehitliğe koşar adım yürüdü. Birçoğu isimsiz kahramanlar olarak kalsa da özellikle son yıllarda toprağa düşen her şehidimizin hikayeleri, tüm Türkiye’yi derinden dağladı. 15 Temmuz darbe girişiminde ‘şehit olmak’ için emir alan ve gözünü bile kırpmadan ‘emredersiniz’ diyen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, İzmir’deki saldırıda otomatik silahlı teröristlere karşı beylik tabancasındaki son kurşuna kadar çarpıştıktan sonra şehit düşen polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere verdiğimiz her şehit, vatanın bölünmezliğinin, ezanın dinmeyeceğinin ve bayrağın inmeyeceğinin en büyük göstergesi oldu.

Tarih sayfalarında yer almayan isimsiz şehitler de tıpkı torunları gibi geride kahramanlık hikayeleri bıraktı. Onların kahramanlıkları pek bilinmese ve anlatılmasa da aileleri asla şehitlerini unutmadı. Onlar da gencecik yaşta vatan için, bayrak için seve seve şehitliğe koşmuştu. Onlar, ‘Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e komşu eylesin’ şeklindeki dualarla yad edildiler zaman boyunca. İşte Elbistan’da da ismi ailesi tarafından unutulmasa da kahramanlığı ve hikayesi bilinmeyen bir şehidimizin olduğu 74 yıl sonra gelen şahadet belgesi ile ortaya çıktı. Elbistanlı Jandarma Onbaşı Ali Rıza Güler Turan, Hakkari’de vatani görevini yaptığı sırada şehit düşmüştü. Turan’ın şehitliğini belirten tek belge ise, ’16 Ekim 1943 günü şehit oldu’ ibaresinin yazdığı defter şeklindeki nüfus cüzdanı oldu. O da şahadetinin ardından Elbistan’daki ailesine gönderildi.

Yolunu kesen eşkıyalarla son mermisine kadar çarpıştı

Terhisine 1 hafta kala eşkıyaların şehit ettiği Ali Rıza Güler Turan’ın hikayesi, bugün 85 yaşında olan kardeşi Faruk Turan’ın dudaklarından şu şekilde döküldü:

“Ağabeyim Ali Rıza Güler Turan, 1940 senesinde askere gitti. Ağabeyim askere gittiğinde ben 9 yaşındaydım. İlkokula gidiyordum. Hakkari’de askerlik yapıyordu. Onbaşıydı. 3 sene askerlik yaptı. Orada terhisine 1 hafta kala kendisine teslim edilen gıda malzemelerini, yakındaki bir karakola götürmek üzere yanına 1 asker alarak yola çıkıyor. Bir süre sonra yolları eşkıyalar tarafından kesiliyor. Eşkıyalar, ağabeyimden taşıdığı malzemeleri istiyor. Ağabeyim de bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine çatışma çıkıyor. Yanındaki asker kaçıyor ve ağabeyim tek başına kalıyor. Mermisi bitene kadar eşkıya ile çarpışıyor. Mermisi bitince eşkıyalar, ağabeyimi şehit ediyorlar. 1943 senesiydi. Askere gittikten sonra izin bile kullanmamıştı. Bize sadece bayram tebrik kartı olarak bir fotoğrafı göndermişti.”

‘Devletimiz, şehidini unutmadı’

Şehit ağabeyinin mezarının Hakkari’de olduğunu belirten Turan, “Ağabeyimin cenazesini Hakkari’de defnediyorlar. Ağabeyim, askerlik yaptığı yerde çok sevilirmiş. Oradaki ahali, ağabeyimin mezarının yanına bir çeşme yapmış. Üstüne de ismini yazmışlar. Bize sadece nüfus cüzdanını gönderdiler. Onda şehit olduğu yazıyordu. Tabii o zamanlar farklıydı. Şimdiki gibi şahadet belgesi falan yoktu. Ben ağabeyimin şehit olduğunu biliyordum. Bundan da emindim. Çocuklarım da amcalarını şehit olarak kabulleniyorlardı. Elimizde resmi bir belge yoktu. Bu da beni üzüyordu. Elbistan’daki şehitlerin listesinde de ağabeyimin adının olmadığını öğrenince büyük oğlum Ahmet’ten bir araştırma yapmasını istedim. O da Askerlik Şubesine gitti ama orada bir kayıt çıkmadı. Daha sonra Genelkurmay ve Jandarma Komutanlığı’na dilekçe yazdık. Onlar da araştırmışlar ve ağabeyimin şehit olduğunu ortaya çıkarmışlar. Bugün de ağabeyimin şahadet belgesini 74 yıl sonra da olsa almanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Şehidini 74 yıl geçse de unutmayarak bizleri onurlandıran devlet yetkililerimizden Allah razı olsun. Şimdi tek isteğim şehit ağabeyimin adının uygun olan bir yerde yaşatılmasıdır. İnşallah yetkililer bu sesimize kulak verir” ifadelerini kullandı.

Şehidin yeğeni Ahmet Turan ise, “Amcamın şehit olduğunu ispatlamak için 6 ay önce babamın isteği doğrultusunda müracaatta bulundum. Bizden istenilen belgeleri gönderdim. Daha sonra Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yazışmalar yapıldı. Arşiv kayıtlarında amcam Ali Rıza Güler Turan’ın şehit olduğu bulundu. Çok kısa bir sürede de tüm işlemler tamamlandı ve bize şahadet belgesi teslim edildi. Amcamız, kendisine emanet edilen devletin malzemelerini eşkıyaya kaptırmamak için son kurşununa kadar savaşmış. Amcamızla bir kez daha gurur duyduk. Bu onuru yaşamamızda ve şahadet belgesinin verilmesinde katkısı olan tüm yetkililere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şahadet belgesini Alay Komutanı Albay Timuçin Alper teslim etti

74 yıl sonra hazırlanan şahadet belgesini teslim etmek üzere ailenin yaşadığı eve gelen Kahramanmaraş İl Jandarma Alay Komutanı Albay Timuçin Alper ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Yağar, şehidin kardeşi Faruk Turan tarafından karşılandı. Burada aile ile bir süre sohbet eden Albay Alper, şehidin tek fotoğrafını da titizlikle inceledi.