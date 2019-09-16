Devgross’tan aşure ikramı

Devgross Market, Saraykent ve Çarşı şubelerinde Muharrem ayı dolayısıyla 6 bin kişilik aşure dağıtımında bulundu.

Muharrem ayının ve aşurenin önemine değinen Devgross Market Müdürü Emin Köker, “Muharrem ayının önemi ve aşure ayı olması nedeniyle Devgross Market olarak Saraykent ve Çarşı şubemizde düzenlediğimiz aşure programımızda vatandaşlarımıza 6 bin kişilik aşure ikramında bulunduk. Aşure, birliktir, beraberliktir, yardımlaşmaktır. Muharrem ayı ve aşure bizim hem inancımız hem de geleneğimiz için çok önemli. Aşure gününe katılan tüm halkımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İkram edilen aşureden yiyen vatandaşlar, mübarek günleri kendilerine hatırlatıp aşure ikramda bulunan Devgross Market yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.