banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Devgross’tan aşure ikramı

Elbistan’da binlerce çeşit ürünü toptan fiyatına perakende satış mantığıyla müşteriyle buluşturan Devgross Market, Muharrem ayı nedeniyle müşterilerine aşure ikramında bulundu.

Devgross’tan aşure ikramı
banner143

Devgross Market, Saraykent ve Çarşı şubelerinde Muharrem ayı dolayısıyla 6 bin kişilik aşure dağıtımında bulundu.

Muharrem ayının ve aşurenin önemine değinen Devgross Market Müdürü Emin Köker, “Muharrem ayının önemi ve aşure ayı olması nedeniyle Devgross Market olarak Saraykent ve Çarşı şubemizde düzenlediğimiz aşure programımızda vatandaşlarımıza 6 bin kişilik aşure ikramında bulunduk. Aşure, birliktir, beraberliktir, yardımlaşmaktır. Muharrem ayı ve aşure bizim hem inancımız hem de geleneğimiz için çok önemli. Aşure gününe katılan tüm halkımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İkram edilen aşureden yiyen vatandaşlar, mübarek günleri kendilerine hatırlatıp aşure ikramda bulunan Devgross Market yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116