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Devgross Şahintepesi şubesinden pilav ikramı

Elbistan'da binlerce çeşit ürünü toptan fiyatına perakende satış mantığıyla müşteriyle buluşturan Devgross Market, Şahintepesi şubesinde vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

Devgross Şahintepesi şubesinden pilav ikramı

Yeşilyurt Mahallesi, Esenyurt Caddesi üzerinde Elbistan ve bölge halkına hizmet veren Devgross Şahintepesi şubesi tarafından müşterilerine yönelik pilav günü düzenlendi.

Devgross mağazalar zinciri müdürü Erol Gültekin, düzenledikleri etkinliğe yoğun ilgi gösteren tüm müşterilerine teşekkür ederek, “Çok hesaplı, bütün ürünlerin toptan fiyatına satışa sunulduğu, hem toptan müşterilerimizin hem de perakende müşterilerimizin alışveriş yapabileceği mağazamızın açılışını kısa süre önce gerçekleştirdik. Toptan fiyatına perakende satış yaparak Elbistan ve bölge halkının daha hesaplı, daha kaliteli alışveriş yapabilmelerini sağlamak konseptiyle market anlayışını değiştirdik. Elbistan ve bölge halkının daha hesaplı, daha kaliteli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için mağazamızda toptan fiyatına kaliteli hizmet anlayışı içerisinde halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

İkram edilen pilavdan yiyen vatandaşlar, Devgross yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.






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