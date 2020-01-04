Devgross 5. şubesi hizmete açıldı

Devgross mağazalar zinciri müdürü Erol Gültekin, 5. şubemizi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Çok hesaplı, bütün ürünlerin toptan fiyatına satışa sunulduğu, hem toptan müşterilerimizin hem de perakende müşterilerimizin alışveriş yapabildiği Devgross mağazamızın 5. Şubesini açmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Toptan fiyatına perakende satış yaparak Elbistan ve bölge halkının daha hesaplı, daha kaliteli alışveriş yapabilmelerini sağlamak konseptiyle market anlayışını değiştirdik. Elbistan ve bölge halkının daha hesaplı, daha kaliteli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için mağazamızda toptan fiyatına kaliteli hizmet anlayışı içerisinde halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Devgross 5. şubesinin açılışının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.