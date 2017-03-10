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Develi ve Şentürk, gençlerle buluştu

Develi ve Şentürk, gençlerle buluştu

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Develi ve Şentürk, gençlerle buluştu
 Gençlik ve Spor Bakanlığı Hasbihâl Gençlik Sohbetleri kapsamında düzenlenen ve ünlü televizyon programı sunucusu Bekir Develi ile Yapımcı-Yönetmen Erem Şentürk’ün konuşmacı olarak katıldığı, ‘Bunu Konuşalım’ isimli programın Elbistan ayağı büyük ilgi gördü.

Bugüne kadar sadece il merkezlerinde yapılan program, yapılan girişimlerin ardından Elbistan’da da organize edildi.

Elbistan Gençlik Merkezi Salonu’nda düzenlenen ‘Bunu Konuşalım’ isimli programa gençlerin ve vatandaşların ilgisi büyük oldu. 

Osmanlı'dan günümüze kadar yaşanmış hainlikler, darbe girişimleri, ayaklanmalar, terör örgütlerinin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar üzerine detaylı anlatımlarda bulunan Develi ve Şentürk, oynanan oyunların sürekli şekil değiştirdiğini ifade ettiler.

İnsanların bakış açılarının değiştirilerek nasıl yönlendirildiklerini örnekleri ile anlatan Develi ve Şentürk, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunları detayları ile anlattılar.

FETÖ’nün gittikleri ülkelere nasıl yerleştiklerini, neler yaptıklarını ve nasıl bir projenin ürünü olduğunu da dile getiren Develi ve Şentürk, sohbet ortamında sürdürdükleri programda, zaman zaman konuklara da sordukları sorular ile sohbete renk kattılar.

Programın sonunda ise Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Bekir Develi ve Erem Şentürk’e birer tablo ve çiçek hediye etti.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, Elbistan’daki programa katılan Develi ve Şentürk’e teşekkür etti.

Programın ardından Develi ve Şentürk, çay eşliğinde has odada gençlerle bir süre sohbet etti. 



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