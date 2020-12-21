Deva Partisi’nin Elbistan ilçe kurucu başkanı Av. Muhammed Şahin oldu

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Deva Partisi, Kahramanmaraş genelindeki teşkilatlanmasına hız verdi. Birçok ilçe kurucu ilçe başkanını belirleyen Demokrasi ve Atılım (Deva) Partisi’nin Elbistan’daki teşkilatlanması ise Av. Muhammed Şahin’e emanet edildi. Demokrasi ve Atılım (Deva) Partisi Elbistan kurucu ilçe başkanlığı görevine getirilen Av. Şahin, “Genel merkezimizin tarafıma verdiği yetki ile başlamış bulunmaktayım. Tarafıma tevdi edilen görevi en iyi ve etkin şekilde ifa etmek için azami gayreti sarf edeceğim” dedi.

Şahin, şunları söyledi:

“Öncelikle yönetim kurulumuzun eşitlik, liyakat ve kapsayıcı ilkelerle teşkilini sağlayacağız. Gerek Elbistan'ımız gerekse Türkiye geneli yaşanan ağır ekonomik, siyasal, adalet ve demokrasi mağduriyetinin doğal refleksi olarak başlatılan çalışma kapsamında kurulan Deva Partimiz, yaşanan olağanüstü kriz ortamına deva olma amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda Genel başkanımız Sayın Ali Babacan beyefendi ile teşkilatı ve Kahramanmaraş İl Başkanımız Dr. İrfan Karatutlu beyefendi ile görüşmeler neticesinde ‘Elbistan’ a Deva’ düşüncesi ile Elbistan kurucu ilçe başkanlığı görevine resmen başlamış bulunmaktayım.”

Eşitlik ve liyakate önem vererek toplumun tamamını kapsayıcı bir teşkilat yapısı kurmayı amaçladıklarını belirten Başkan Şahin, “Teşkilat kurma çalışmamıza da resmen başlamış bulunuyoruz. Bu hususta kısa sürede teşkilatımızı ve çalışmalarımızı tamamlayıp Elbistan ilçe kongresini kısa sürede yapmayı düşünüyoruz. Toplumun içinde bulunduğu çok ağır mağduriyet ve kriz ortamını sonlandırmak için, insanlarımızın ve Elbistan'ımızın sorunlarına yoğunlaşıp, bu sorunların çözümü için azami gayreti sarf edeceğiz. Elbistan'ımız ve partimiz için çalışırken toplumun her ferdine gerekli önem ve hassasiyeti sağlayarak gönülden çalışma yapacağımızı ve problemlerin Devası için çözüm odaklı çalışacağımızı net olarak belirtmek isterim. Siyasal, ekonomik, adalet ve demokrasi boşluğunun oluşturulduğu, insanların ötekileştirildiği şuan ki düzende, bu konuda halkımızdan isteğim; çalışmalarımıza katılarak, hep birlikte problemlerimizin çözümü için çalışmak ve halk iradesinin sandıkta nasıl tecelli edeceğini göstermektir.

Bölgemizin temel geçim kaynakları arasında yer alan tarım ve hayvancılık başta olmak üzere yaşanan mağduriyetler, termik santraller ve şeker fabrikası ile ilgili büyük problemler başta olmak üzere genel ve özel tüm sorunların tespiti ve devası için kararlılık, disiplin ve özveri ile çalışacağız” ifadelerini kullandı.