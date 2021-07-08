DEVA Partisi’nden ziyaret

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette partisinin ilçedeki çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başkan Şahin, “DEVA Partisi, ekonomi, eşitlik, adalet ve demokrasi krizine çare yani deva olabilmek amacıyla kurulmuştur” dedi.

Partisinin, Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlanmalarını çok hızlı bir şekilde sürdürdüğünü anlatan DEVA Partisi Elbistan İlçe Başkanı Av. Muhammed Şahin, şunları söyledi:

“Genel başkanımız Ali Babacan’ın önderliğinde üst düzey eğitimlerden geçmiş genç ve dinamik bir ekip tarafından kurulmuş bir partidir. Hızlı bir teşkilatlanma sürecine girdik. Büyük kongremizi icra ettik. İl ve ilçe kongrelerimize devam ediyoruz. Rekor bir süreyle teşkilatlanma sürecine devam ediyoruz. Türkiye’deki siyasi arenada iddia sahibi olabilmeniz oy oranına ve gönüllü insan kitlesine bağlıdır. 81 ilin tamamında teşkilatlanmayı sağlayan ikinci partiyiz. Güzel bir hava var. Elbistan’da da teşkilatımızı oluşturduk ve eylül ayında kongremizi yapmaya planlıyoruz. 13 Temmuz’da il kongremiz kongremiz var.”

Partisinin ekonomi, tarım ve hayvancılıkla ilgili reform niteliğinde eylem planlarının olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, Elbistan’da da bu konuda çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi.

Elbistan’ın tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok yatırım potansiyeli bulunduğunu anlatan DEVA Partisi Elbistan İlçe Başkanı Av. Muhammed Şahin, “Tarım eylem planımızı açıkladık. Ekonomi anlamında da yapılması gerekenleri Cumhurbaşkanlığına klasör klasör gönderiyoruz. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı ‘sizden mi akıl alacağız’ şeklinde bir cevap verdi.

Biz, Elbistan’a deva şeklinde kurulduk. Memleketimizde hangi potansiyel varsa onun üzerinde çalışma yürütüyoruz. Elbistan’ımız, hayvancılık ve tarımda şuan ki yapılanlarla birlikte bölgenin lideridir. Bizim düşündüklerimizle birlikte ise bu potansiyeli şahlandırmayla beraber Türkiye’nin ender bölgelerinden biri olacaktır.

Şeker fabrikası, termik santralle birlikte sanayide de çok basit yatırımlarla bu yelpaze çeşitlendirilebilir. Çok fazla sayıda fabrikaya hızlı bir şekilde kavuşabiliriz. TOKİ maliyetine kaç tane fabrika kurulabilirdi. İstihdam ve ekonomiye çok katkı sunacak fabrikaları hızlı bir şekilde kurabiliriz. Bizim yönetimimizde esnafımız da çiftçimiz de var. Bölgemizin kalkınma kaynağı olacak birçok projeyi hazırlıyoruz. İnşallah Elbistan’a devayı yaşatacağız” ifadelerini kullandı.