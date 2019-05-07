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Dev tesis, arsa fiyatına satılık

Elbistan’da her türlü bakliyat, kuruyemiş, tekstil ve gıda paketlemeleri gibi tüm sanayi kuruluşları, otel, alışveriş merkezi ve düğün salonuna dönüşümüne uygun fabrika alanı ve 23 bin 800 metrekare sanayi arsası satışa çıkarıldı.

Dev tesis, arsa fiyatına satılık

Elbistan-Nurhak karayoluna 135 metre cephesi bulunan ve un fabrikası binası ve müştemilatı, bulgur fabrikası binası ve müştemilatı ile 2 adet 800 metrekare yüksek kapalı depo, 4 adet 400 metrekare yüksek kapalı depo, 4 adet 250 metrekare yüksek kapalı depo ile 2 adet 1200 ton kapasiteli çelik siloyu bünyesinde barındıran satılık tesis de 1 adet de tam otomatik 60 ton kapasiteli kantar bulunuyor. İdari binası, 1 adet derin kuyu su pompası, bakım atölyesi ve yedek parça depoları, 1000KWa özel trafosu ve pano dairesinin yanı sıra fabrika için yolların tamamı asfaltla kaplanmış tesis, her türlü teşvike de uygun bir konumda bulunuyor.

Sadece arsa bedeli üzerinden satışa çıkarılan fabrika ve müştemilatı için kısmi olarak gayrimenkul takası ve vade seçeneği de sunulacak. Alıcılar ya da talipliler, satışa tam yetkili kişi olan Ahmet Atasayar’ın 0532 741 1384 nolu cep telefonundan bilgiye ulaşabilecekler.

 

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Cesur 2 hafta önce

Cereye doldurduğum bozuk paraları sayayım yeterse hemen alayım

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Kazım 2 hafta önce

Hiç de haberimiz olmadıydı lüzumlu bir haber yapmışsınız teşekkürler.

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Xmen 2 hafta önce

Dolar almak yerine ,kim toprağa para yatırır,

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Yusuf 2 hafta önce

MUTLUCAN ŞEKER NIYE ALMIYOR, MADEM BÖYLE ARSA FİYATINA? DEVLETIN ŞEKER FABRIKASINI HURDA DEMIR FIYATINA SATANLAR, ALLAH YUKARDA ! INANIYORSANIZ TABII

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