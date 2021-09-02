Boş ağırlığı bile neredeyse yollardaki kamyonların 7-8 katı olan dev kaya kamyonlar, tek seferde 100 tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip. Tam dolu olduğunda 200 tondan fazla ağırlığa ulaşıyor. Tekeri bile insan boyundan büyük olan dev kaya kamyonları, son dönemde AEL’de hafriyat ya da kömür taşımak için kullanılıyor. AEL’de yaşanan olayda, hafriyat yüklü dev kaya kamyonu devrildi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun sürücüsü M.Y., büyük şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Dev kamyon, iş makineleri tarafından güçlükle kaldırılabildi.