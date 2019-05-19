Dev ekranda basketbol maçı izlediler

17 Mayıs Cuma akşamı oynanan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında ki basketbol maçı, Elbistan Belediyesince Pınarbaşı Sultan Abdulhamit Han Parkı’nda bulunan anfi tiyatroda canlı olarak dev ekranda izletildi. İzleyenlerin büyük keyif aldığı basketbol karşılaşmasında zaman zaman heyecanlı anlar yaşanırken, taraftar grupları tezahürat ve meşalelerle heyecanı iki katına çıkardı. Ayrıca Elbistan Belediyesi iftar saatine denk gelen maçın taraftarlarını unutmadı. Uzun kuyruk oluşturan taraftarlar Elbistan Belediyesi'nin kendileri için hazırlanan ikramlarından faydalandı.

İzleyiciler, Elbistan Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkürlerini ileterek bu tür sosyal etkinliklerin sık sık olması isteğinde bulundular.















