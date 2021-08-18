Ders zili velilerin cüzdanını zorlayacak

2020 yılı mart ayında başlayan salgın dolayısıyla online olarak devam eden eğitim-öğretim süreci bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze yapılacak. Okuluna öğretmenlerine arkadaşlarına hasret kalan milyonlarca öğrenci 6 Eylül’de ders başı yapacak. Bu durum sebebiyle çocuğunu okula göndermek isteyen veliler kırtasiye ve mağazaların yolunu tutmaya başladı. Okul kıyafeti satan mağazalardaki fiyatlar ise, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine göre değişiklik gösteriyor. İlkokula gidecek öğrenciler, pantolon için 45, kısa kol penye 35 ve uzun kol penye için de 40 lirayı gözden çıkaracak. Ortaokul öğrencileri de pantolon için 55, kısa kol penye için 40 ve uzun kol penye ihtiyacı için 45 lira harcayacak. Lise öğrencilerinde ise giderler biraz daha fazla olacak. Öğrencilerin alacağı pantolon 80, kısa kol penye 50 ve uzun kol penye de 55 liradan satışa sunuldu. Bu rakamlar toplandığında ise, okula gitmeye hazırlanan bir öğrencinin kıyafet masrafları 120 ile 185 TL arsında değişecek.

Öğrenciler için uğranması gereken diğer bir adres ise kırtasiyeler. Kardelen Kırtasiye işletmecisi Emrah Arslan, velileri kırtasiye malzemeleri satın alırken ürünlerin güvenilirliğine ve standartlara uygunluğuna dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Arslan, “Velilerimizden evlatlarını okula gönderirken, onlara alacakları kırtasiye ürünlerinin standartlara ve güvenilirliğine dikkat etmelerini istiyoruz. Çocuklarınız aldığınız ürünlerle uzun vakitler geçirecek onların sağlıklı ve güvenilir ürünlerle baş başa bırakmanız sizlerin elinde” dedi ve bir öğrenci için kırtasiye masraflarını şu şeklide sıraladı: “Ana sınıfı öğrencileri 250-300 TL. İlkokul öğrencileri 200-250 TL. Ortaokul ve lise öğrencileri de 150 TL gibi bir bütçe doğuruyor. Bu rakamlara çanta fiyatları dahil değil. Çanta fiyatları da 50 ile 150 arasında değişiyor.”

Kırtasiye ve kıyafet fiyatları toplandığında ise, bir velinin cebinden okul masrafı olarak 400 ila 600 lira gibi bir rakam çıkıyor.