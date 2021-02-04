Dermankart, derman oluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren giyim mağazasında 2020 yılı içerisinde 10 bin 420 aileye destek sağlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Büyükşehir Belediyemizin hizmete sunduğu Dermankart, ilimizdeki ihtiyaç sahipleri ile sosyal destekleri buluşturmaya devam ediyor. İl genelinde 5 bin 400 ailemiz bu karttan faydalanıyor. Giyim Mağazamızda ihtiyaç sahibi ailelerimiz bu kart ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca İlimizde Ayakkabıcılar Odası başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Giyim mağazamızda sıfır ürünler olduğu gibi ikinci el ürünler de bulunuyor. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyafetler özenle yıkanarak, ütülenip paketleniyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” denilerek bilgi verildi.