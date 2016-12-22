Derinöz: Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek, tüm mahalle yollarının ulaşıma açık tutulması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yüksek kesimlerde yer yer 30 santimi bulan kar kalınlığı nedeniyle, kırsal mahallelerin yollarının ulaşıma açık tutulması amacıyla yoğun mesaj harcadıklarını ifade eden Derinöz, grup yollarına konuşlandırılan ekiplerin anında müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Derinöz, “Elbistan İlçemizde sorumluluk sahamız içerisinde yer alan cadde ve bulvarlarımızın tamamında tuzlama çalışması tamamlanmıştır. Bağlı kırsal mahallelerimizden Akbayır, Bakış, Hüyücek, Soğucak, Gücük, Çalış, Yapraklı, Üçgöz, Izgın, Karahüyük, Güvercinlik, Ekinözü-Elbistan arası grup yolumuz ve Karahasanuşağı grup yolunda yer alan Kangal, Aktepe, Kantarma, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan güzergâhı ulaşıma açılmasının akabinde tuzlama çalışmaları da tamamlanmıştır.

Elbistan Sultankorusu güzergahı üzerinde bulunan Ovacık, Höblek, Uncular, Elmalı, Karamağra, Keçemağra, Beyyurdu, Yapılı, Köşk, Fakıoğlu, Kayageçit, Alkayaoğlu, Uzunpınar güzergahı ulaşıma açık hale getirilmiştir. Kalaycık, Körücek ve Elmalı arası bağlantı yolumuzda ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Elbistan Demircilik, Türkören, Beştepe, Yalıntaş, Aksakal, Serçekuyusu güzergahı ulaşıma açılmış olup, Yalak, Toprakhisar, Yoğunsöğüt güzergahında ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir” dedi.

Sorumluluk sahalarında bulunan Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki yolların durumu hakkında da bilgi veren Derinöz, “Afşin ilçe sorumluluk sahamız içerisinde yer alan cadde ve bulvarlarımızın tamamında tuzlama çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bağlı kırsal mahallelerimizden Arıtaş, Esence, Altunelma, Başüstü, Eshab-ı Kehf, Emirli güzergahında da tuzlama çalışmalarımız tamamlanmıştır. Gece itibari ile başlayan çalışmalarımız sonucunda Tanır, Büget, Kaşanlı, Küçüktatlı, Büyüktatlı, Koçovası, Oğlakkayası, Dokuztay, Haticepınarı, Örenli güzergahı ulaşıma açılmıştır. Başüstü, Ağcaşar, Kepez, Kötüre, Yazıköy güzergahı üzerindeki çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Ekinözü ilçemizde sorumluluk sahamız içerisinde yer alan cadde ve bulvarlarımızda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarımız devam etmektedir. Ekinözü Alişar grup yolu, Kabaktepe, Kandil, Yeniköy, Gaziler, Soysallı, Demirlik, Kürtül, Çiftlik, Ambar, Çiftlikkale, Gözpınar mahallelerimizde ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Nurhak ilçe sorumluluk sahamız içerisinde yer alan cadde ve bulvarlarımızda yol açım çalışmalarımız devam etmektedir, akabinde tuzlama çalışmaları yapılacaktır. Nurhak Kullar, Tatlar, Barış güzergahı açılmış olup, Ağcaşar, Umutlu ve Biçin mahallelerimizde çalışmalarımız devam etmektedir” diyerek, açıklamasını tamamladı.



