Derinöz, “24 saat teyakkuz halindeyiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Yol Şube Müdürü Yunus Emre Derinöz, karla mücadele kapsamında yolların ulaşıma açık tutulması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tüm ekibin 24 saat esasına göre çalıştığını ifade ederek, “24 saat teyakkuz halindeyiz” dedi.

Elbistan Yol Şube Müdürlüğü olarak, sorumluluk sahalarında bulunan şehir merkezindeki caddeler ve kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Derinöz, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığını kaydetti.

23 araç ve 38 personelle 24 saat teyakkuzda olduklarını ifade eden Derinöz, bugüne kadar birçok mahallede hasta ve yolda mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetiştiklerini vurguladı.

Büyükşehir ekiplerinin özveri ile çalıştığını, kar ve tipiye rağmen yolların her zaman ulaşıma açık tutulması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Derinöz, “Sorumluluk sahamızda bulunan yolların kar ve tipi nedeniyle kapanmaması, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması amacıyla ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. 24 saat esasına göre yaptığımız çalışmalar sonucunda, yollarımız ulaşıma açık durumda. Bazı noktalarda tipi nedeniyle kapanmalar olsa da, ekiplerimizin anında müdahalesi ile kısa zamanda tekrar ulaşıma açılıyor. Elbistan Yol Şube olarak, sorumluluk sahamızda iyi organize olduk ve yerinden müdahalede bulunuyoruz. Ekiplerimiz merkezde beklemek yerine, daha önceden belirlenen noktalarda bekleyerek, hem karla mücadeleye daha hızlı başlıyorlar, hem de zaman kaybı yaşamıyorlar” dedi.

Yolların durumu hakkında da bilgi veren Derinöz, şehir merkezinde kar bulunmamasına rağmen, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığını söyledi.

Derinöz, şöyle konuştu:

“Elbistan merkezde otomatik tuz serpme araçlarımız ve kar bıçaklı kamyonlarımız ilçe merkezi sorumluluk sahasında müdahalede bulunuyorlar.

Elbistan-Sultankorusu grup yolunda 2 greyder ve 1 loder vasıtası ile Ovacık, Sarıyatak, Ferhatpınarı, Üçkilise, Höblek, Uncular, Elmalı, Karamağra, Keçemağra, Beyyurdu, Yapılı, Horhor, Kayageçit, Alkayaoğlu, Fakıoğlu, Uzunpınar, Kızıleynek mahallelerimizde karla mücadele çalışmaları yapıyoruz. Elbistan-Gökçek, Akarca, Sarıyatak, Ferhatpınarı bölgesine 1 greyder takviyesi yapıldı, yolların bitirmesi akabinde Sultankorusu bölgesine takviye olarak gönderilecek. Elbistan İğde, Çalış, Türkeli, Güblüce, Akbayır, Bakış, Hüyücek, Soğucak, Gücük bölgesinde 1 greyder karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Elbistan-Karahasanuşağı grup yolunda Kangal, Aktepe, Karahasanuşağı, Tapkıran, Tapkırankale, Armutalan bölgesinde 1 loder ve 1 greyder ile karla mücadele çalışması devam ediyor. Toprakhisar, Yoğunsöğüt, Topallı bölgesine 1 greyder takviyesi yapıldı. Şuan itibarı ile Elbistan’da kapalı ve sıkıntı yaşanan bir bölgemiz bulunmuyor.

Ekinözü ilçesinde ise, Kabaktepe bölgesinde 1 dozer çalışmalarına devam ediyor. Ekinözü, Yeniköy, Kandil, Ataköy bölgesinde 1 Loder, 1 Jcb ve 1 greyder ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Ekinözü Çiftlik ve Ambar bölgesinde 1 dozer çalışmalara devam ediyor. Alişar grup yolu ve bağlı mahallelerimizde 1 loder ve 1 greyder ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor.

Nurhak bölgesinde de, merkezde konuşlanmak üzere 1 loder ve 1 greyder Kullar, Tatlar, Biçin, Barış, Eskiköy ve Ağcaşar bölgesinde çalışmalarına devam etmektedir.”



