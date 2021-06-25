Derelere 10 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, deredeki balık popülasyonunu korumak ve gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla bir süredir çalışma sürdürüyor. Bu çerçevede, derelerden yakalanan anaç balıklar, Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Cehennemdere-Kadıncık Vadisi Yaban hayatı Geliştirme Sahası içerisindeki Çamlıyayla Alabalık Üretme İstasyonuna götürülüyor. Burada doğal ortamlarına uygun şekilde hazırlanan havuza konulan anaçlardan elde edilen 10 bin yavru balık, 1 yıl sonra tekrar aynı derelere bırakılıyor. bırakıldı.

Balık yavrusu bırakılmasıyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalıklar orman içi sulardan alınarak Çamlıyayla Bahçe Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonunda getiriliyor ve getirilen damızlık balıklardan üretilen yavrular tekrar damızlıklarının alındığı derelere bırakılıyor. Bu proje kapsamında 10 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu Kahramanmaraş iline bırakılmıştır” denildi.