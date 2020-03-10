Dereceye giren öğrenciler belli oldu

İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası dolayısıyla Elbistan’da okullar arasında İstiklal Marşı’nı en güzel okuma ve resim, şiir ile kompozisyon yarışması düzenlendi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde organize edilen yarışmalarda dereceye giren okullar ve öğrencilerin isimleri açıklandı.

Yarışmaların ilkokullara yönelik resim kategorisinde TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencisi Merve Yıldırım birinci oldu. Çiçek İlkokulu öğrencisi Muhammed Ali Koca ise 2.’liği elde ederken Bilim Sanat Merkezi’nden Eylül Sena Erdoğan da üçüncü oldu.

Yarışmaların şiir kategorisi ise ortaokullar arasında düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler ve okulları ise şöyle sıralandı: “Elbistan Anadolu İmam Hatip Proje Okulu’ndan Nursena Aydın, Karaelbistan Osman Gazi Ortaokulu’ndan Mehmet Akif Taş, Şehit Teğmen Harun Kılıç Ortaokulu’ndan Bayram Savur.”

Kompozisyon yarışması ise liseler arasında düzenlendi. Elbistan Fen Lisesi öğrencisi Esma Nur Uluer birinci, Elbistan Anadolu Lisesi öğrencisi Nur Sürmeli ikinci ve Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Gülsüm Karpınar da üçüncü oldu.

İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması ise 4 farklı kategoride yapıldı. Finale kalan öğrenciler, jürinin karşısında en iyi performanslarını sergilemek için çaba sarf etti. Yarışmacılar; şiire hakimiyet, özgünlük, ezber gücü, beden dili, diksiyon, Türkçeyi doğru kullanma ve vurgu ve tonlama alanlarında Türkçe ve müzik öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonucunda anaokulu kategorisinde Yeşilyurt Anaokulu öğrencisi Elif Zehra Karatepe birinci, Elbistan Anaokulu öğrencisi Mira Nur Polat ikinci ve 15 Temmuz Anaokulu öğrencisi Nisa Neris Gel de üçüncü oldu.

İlkokul kategorisinde ise Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencisi Meriç Hira Polat birinci, İstiklal İlkokulu öğrencisi Muhammed Emin Demirci ikinci ve Akbayır Şehit Yusuf Kaya İlkokulu öğrencisi Zeynep Aksoy da üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencisi Kurtuluş Evin birinci, Türkören Ortaokulu öğrencisi Yıldız Nur Biniş ikinci ve Şehit Teğmen Harun Kılıç Ortaokulu öğrencisi Semih Erdem de üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise, Anadolu Lisesi öğrencisi Sahra Şahin birinci, Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Kaya ikinci ve Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zerrin Türkan da üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 12 Mart’ta gerçekleştirilecek törenle verilecek.