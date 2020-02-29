Depremzedeler için okul harçlıklarını kumbarada biriktirdiler

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda Elazığ’da yaşanan deprem sonrası mağdur olanlara destek amacıyla rehber öğretmen Naile Özdemir öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya öğrenciler büyük destek verdi. Harçlıklarını kumbarada biriktiren öğrenciler, örnek bir davranışa imza attı.

Okul müdürü Hulusi Köse, öğrencilerin harçlıklarını Elazığ’daki depremzedelere ve akranlarına göndererek büyük bir erdem ve fazilet örneği sergilediklerini söyledi.