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Depremzedeler için okul harçlıklarını kumbarada biriktirdiler

Elbistan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında harçlıklarını depremzedelerin yaralarına merhem olması için kumbarada biriktirdiler.

Depremzedeler için okul harçlıklarını kumbarada biriktirdiler
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Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda Elazığ’da yaşanan deprem sonrası mağdur olanlara destek amacıyla rehber öğretmen Naile Özdemir öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya öğrenciler büyük destek verdi. Harçlıklarını kumbarada biriktiren öğrenciler, örnek bir davranışa imza attı.

Okul müdürü Hulusi Köse, öğrencilerin harçlıklarını Elazığ’daki depremzedelere ve akranlarına göndererek büyük bir erdem ve fazilet örneği sergilediklerini söyledi.

Öğrencilere, bu kampanyaya öncülük eden rehber öğretmen Naile Özdemir başta olmak üzere tüm öğretmenlere ve velilere teşekkür eden Köse, “41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ’daki deprem sonrasında yaraların sarılması için harekete geçen ve mağdur vatandaşlarımıza karşı duyarsız kalmayan öğrencilerimiz, rehber öğretmenimiz Naile Özdemir önderliğinde harçlıklarını Elazığ depremi için hazırlanan kumbarada biriktirdiler. Kocaman yürekleri ile büyük bir yardımlaşma örneği sergilediler. Toplanan yardımları, en kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere devletimizin ilgili kurumlarına teslim edeceğiz” dedi. 


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