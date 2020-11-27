“Deprem adım adım Kahramanmaraş’a ilerliyor”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 11.27’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Elbistan’da da hissedildi.

Malatya'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki depremlerin yönüne ilişkin değerlendirme ve öngörülerini anlattı. Görür, Elazığ’dan sonra peş peşe gelen depremlerin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Nurhak, Gölbaşı ve Kahramanmaraş istikametine ilerlediğini belirtti.

Nurhak ilçesinin güneyinde yer alan Çelikhan-Erkenek hattında dikkatli olunmasını isteyen Prof. Dr. Naci Görür, “Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu yöreyi hep söylüyorum, biliyorsunuz. Unutmayın 1875 yılında Sivrice-Pütürge hattı kırılıp 6.7 büyüklüğünde deprem ürettikten 18 sene sonra Çelikhan-Erkenek kolu kırılarak 7.1 büyüklükte deprem üretti. Bu asırda da benzer şeyler olabilir. Bu sene Elazığ depremiyle Sivrice-Pütürge hattı kırıldığına göre Çelikhan-Erkenek hattında dikkatli olmak lazım. Tarih tekerrür edebilir. Yöneticilerimiz dikkatli olmalı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.







