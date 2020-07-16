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Denizi olmayan ilçede ada üzerinde açık hava sineması keyfi

Elbistan Belediyesi, Ceyhan Nehri Rekreasyon projesi kapsamında oluşturulan yapay adada ilçe halkına açık sinema izleme imkanı sunacak.

Denizi olmayan ilçede ada üzerinde açık hava sineması keyfi
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İlk filmin bu akşam gösterileceği açık hava sinemasında, biletler ve patlamış mısırlar Elbistan Belediyesi’nden olacak. Vatandaşlar ise, isterlerse çimde isterlerse de evlerinden getirecekleri minderlerde sinema keyfini yaşayacak.

Elbistan Belediyesi, denizi olmayan kentte, ada üzerinde açık hava sineması keyfi sunacak. Televizyonun yaygın olmadığı dönemde ilçedeki vatandaşlar açısından büyük önem taşıyan açık hava sineması kültürünü yaşatmak ve özellikle de pandemi sürecinde sosyal etkinliklerin kısıtlanması nedeniyle harekete geçen Elbistan Belediyesi, Saraybosna Caddesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı civarındaki adalar bölgesini açık hava sinemasına çevirdi. Elbistan Belediyesi’nin ‘Yaz Sineması Günleri’ adı altında başlattığı bu etkinlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenecek. Yaz Sineması Günleri’nin ilk filmi ise İstanbul’un fethini anlatan ‘Fetih 1453’ olacak.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm ilçe halkı, açık hava sineması keyfini yaşamaya davet edildi.

Açık hava sinemasına gelecek vatandaşlara patlamış mısır ikramında da bulunulacağı kaydedilen açıklamada, “Biletler ve mısırlar belediyeden, minderler sizden” denilerek, “Açık hava sineması, ilçemizin kültüründe önemli bir yere sahip. Özellikle belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımızın en önemli sosyal etkinliklerinden biri olan açık hava sineması kültürünü ilçemize tekrar kazandırmak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin devamındaki adalar bölgesini hazırladık. Yaz Sineması Günleri’ni, 17 Temmuz itibariyle başlatıyoruz. Açık hava sinemamızın açılışını, ‘Fetih 1453’ adlı filmle yapacağız. Gösterim, saat 21.00’de başlayacak. Belirli periyotlar halinde filmlerimizi hemşerilerimizle buluşturacağız. Tüm halkımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

 


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Denizi Olmayan Ilçede Ada üzerinde Açık Hava Sineması Keyfi
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İsimsiz 3 hafta önce

Koronavirüs vakaları bu kadar artarken, açık hava sineması yapmak ve tüm halkı da davet etmek...
VAllahi inanılır gibi değil, ben bu kadar birbiriyle çelişen fikirler görmedim.

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Mustafa 3 hafta önce

Yapılacak onca iş varken belediye kaynakları ve insan emeği faydasız işlerde kullanılıyor, açık hava sineması diye birşey mi kaldı, virüsten dolayı herkesin birbirinden kaçtığı dönemde millet film izlemek için mi bir araya gelecek

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başkan tebrikler 3 hafta önce

mülkiyeti milli emlak ın milli emlak ın kiracısının lokantanın kilitleri kırılarak belediye başkanı 200 belediye işçisi ile dükkan boşaltmak hangi kanunda var başkan kime neye hizmet ediyor

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vatandaşın biri 3 hafta önce

işsizlik aldı başını gitti önce fabrika istiyoruz birde filtresiz termik santral çalışmasın

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Hacımurat 3 hafta önce

Kapalı sinema salonu tutunamadı...umudumuz açık hava sinemasında...

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Elbistanlı 3 hafta önce

önce yolları yapın yollarımız 30 yıl öncesiyle aynı

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Kurbet kuşu 3 hafta önce

Yapılsın birşeyler yapusın hiç bir şey yapmamaktan iyi olabilir ama
Başkanada sormak lazım pınar başının dışında bazı bir kısım mahalle dışında kac mah kaldırımını
Yolunu parkını yaptın gelen pınar başını şahin tepesi saray gent bir
Kac yeri ezberlemişler elbistanı
Hep o bir kac yeri biliyorlar iyi sinamanızda hayırlı olsu iyi seyirler

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Hiç 3 hafta önce

Milletin kaynaklarının harcama önceliği eğlenceden çok istihdam olmalıydı..halk gittikçe yoksullasirken yapılacak bir çok yatırım varken virüsün aktif olduğu günlerde parayı halkı bir araya toplamak için harcamak çok akıllıca görünmüyor

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