Denizi olmayan ilçede ada üzerinde açık hava sineması keyfi

İlk filmin bu akşam gösterileceği açık hava sinemasında, biletler ve patlamış mısırlar Elbistan Belediyesi’nden olacak. Vatandaşlar ise, isterlerse çimde isterlerse de evlerinden getirecekleri minderlerde sinema keyfini yaşayacak.

Elbistan Belediyesi, denizi olmayan kentte, ada üzerinde açık hava sineması keyfi sunacak. Televizyonun yaygın olmadığı dönemde ilçedeki vatandaşlar açısından büyük önem taşıyan açık hava sineması kültürünü yaşatmak ve özellikle de pandemi sürecinde sosyal etkinliklerin kısıtlanması nedeniyle harekete geçen Elbistan Belediyesi, Saraybosna Caddesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı civarındaki adalar bölgesini açık hava sinemasına çevirdi. Elbistan Belediyesi’nin ‘Yaz Sineması Günleri’ adı altında başlattığı bu etkinlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenecek. Yaz Sineması Günleri’nin ilk filmi ise İstanbul’un fethini anlatan ‘Fetih 1453’ olacak.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm ilçe halkı, açık hava sineması keyfini yaşamaya davet edildi.

Açık hava sinemasına gelecek vatandaşlara patlamış mısır ikramında da bulunulacağı kaydedilen açıklamada, “Biletler ve mısırlar belediyeden, minderler sizden” denilerek, “Açık hava sineması, ilçemizin kültüründe önemli bir yere sahip. Özellikle belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımızın en önemli sosyal etkinliklerinden biri olan açık hava sineması kültürünü ilçemize tekrar kazandırmak için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin devamındaki adalar bölgesini hazırladık. Yaz Sineması Günleri’ni, 17 Temmuz itibariyle başlatıyoruz. Açık hava sinemamızın açılışını, ‘Fetih 1453’ adlı filmle yapacağız. Gösterim, saat 21.00’de başlayacak. Belirli periyotlar halinde filmlerimizi hemşerilerimizle buluşturacağız. Tüm halkımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.



