Denizi olmayan Elbistan, su ürünleri ihracında yerini alıyor

Elbistan’a bağlı Beştepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren alabalık tesisini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, burada kurulan 70 adet havuzdan üretilen 3 milyon yavru alabalığın birçok ile gönderildiğini ifade etti.

Türkiye'de kültür balıkçılığının başladığı birkaç ilçeden biri olan Elbistan’da yetiştirilen yavru alabalıklar, Avrupa ülkelerine ve Japonya’ya ihraç ediliyor. Elbistan merkezli 250 km yarıçaplı bir çember içinde Türkiye'deki alabalık üretiminin yüzde 45'inin ilçede üretildiğini söyleyen Başkan Gürbüz, yatırımcıları Elbistan’a davet etti.

Başkan Mehmet Gürbüz konuşmasının devamında, “Elbistan gerek yer altı zenginlikleri gerekse yatırım potansiyeli açısından çok cazip bir şehrimiz. Bizlerin birinci önceliği bu zenginlikleri gün yüzüne çıkararak hem Elbistan’ı hak ettiği yere taşımak hem de ilçemizde istihdamı artırmak. İlçemize bağlı Beştepe Mahallemizde bulunan alabalık üretim tesisini ziyaret ettik. Bu tesiste 70’e yakın irili ufaklı havuzlarda yıllık 3 milyon yavru balık üretimi yapılıyor. Ülkemizde kültür balıkçılığında Elbistan ilk olma özelliğini taşıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi verilerine göre Elbistan'da beş havuz işletmesi var. Bu beş işletmede yıllık 120 ton üretim yapılıyor. Elbistan’ı baz alarak 250 km’lik yarıçaplı bir çember içinde, Türkiye'deki alabalık üretiminin yüzde 45'i şehrimizden sağlanıyor. Bu çok önemli bir rakam. Elbistan’da üretilen yavru balıkların tercih edilmesinin temel sebebi, daha kaliteli ve sağlıklı olmasından dolayıdır. Söğütlü ve Ceyhan Nehri üzerine kurulacak ve kurulmuş barajlarda bu sektörün kafes tesisleriyle büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Ben buradan bu sektör üzerinde faaliyet gösteren tüm işletmeleri Elbistan’a yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Elbistan’dan Avrupa’ya ihraç ediliyor

Başkan Gürbüz, Elbistan’da üretilen yavru balıkların ihraç edildiği ülkelere hakkında da bilgi verdi. Gürbüz, “İlçemizde üretilen bu balıklar, Sivas, Tokat, Kayseri, Elazığ, Trabzon ve Tunceli gibi balık üretimi yapılan tesislere satılıyor. Ayrıca birçok Avrupa ülkesine hatta Japonya’ya dahi ihraç ediliyor. Pazar sorunu olmayan bu üretimin, önümüzdeki süreçte 3 milyondan 5 milyona kadar çıkarılması hedefleniyor” diyerek sözlerini tamamladı.



