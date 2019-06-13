Denetimli serbestlik yükümlülerine sertifika

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu, 2019 yılı toplantısını gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz’ün ev sahipliğindeki toplantıya Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut ile kurul üyeleri katıldı.

Ağustos 2017’den beri Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Yunus Feryat Sorkut, yeni kurulan ve istinaf mahkemesi olarak adlandırılan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atanması dolayısıyla Koruma Kurulu toplantısına son kez başkanlık etti.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü işbirliğinde denetimli serbestlik tedbirine tabi 12 yükümlünün katılımı ile başlatılan boyacılık kursunu başarıyla tamamlayan 11 kişi, sertifika almaya hak kazandı. Elbistan Meslek Yüksekokulu atölyelerinde gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimler sonunda yükümlülerin hem meslek edinmeleri hem de yaz tatili süresince boya ve badana ihtiyacı bulunan okul ve camilerin denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı çalıştırma ile bu ihtiyaçların giderilmesi amaçlandı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan doğalgaz ateşçiliği kursuna katılan 2 denetimli serbestlik yükümlüsü de söz konusu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere, sertifikaları, Başsavcı Sorkut ve kurul üyeleri tarafından verildi.

Sertifika töreni sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, kurul üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.