Denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği için kolları sıvadı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve kurum müdürleri de projenin ilk gününde denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte kolları sıvayarak Pınarbaşı mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığı’nın başlattığı ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre’ projesi kapsamında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Elbistan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Denetimli serbestlik çerçevesinde kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan yükümlülerin çevre temizliğine katkı sağlamasını öngören protokole, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı imza attı. İmza töreninin ardından Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Volkan Ezerçe, İlçe Mili Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aslan, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği gönüllüleri ve denetimli serbestlik yükümlüleri, Pınarbaşı mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Proje hakkında bilgi veren Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, amaçlarının çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Başsavcı Ormancı, şöyle konuştu:

“İşlediği bir suç nedeniyle kamu yararına ücretsiz çalışmasına karar verilen yükümlüler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, bu yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasının yanı sıra rehabilitesi, topluma kazanımı ve meslek sahibi olması adına çok yönlü projeler geliştirmektedir. Bu projeler kapsamında Elbistan merkezde 6 tane okulun boyanması ve temizlenmesi sağlanmıştır. Belediye Başkanımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyette bulunan yükümlülerin, belediyenin temizlik ve kamu hizmeti noktasındaki faaliyetlerine destek verecekler. Kaymakamlığımız, belediyemiz, milli eğitim müdürlüğümüz ve Başsavcılığımız arasında bu yükümlülerin hem kamu yararına çalıştırılması, hem topluma, devletimize ve milletimize faydalı olması hem de kazanımı noktasında çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Adalet Bakanlığımızın Denetimli Serbestlik Temiz Çevre projesi kapsamında, Pınarbaşı mesire alanının etrafının temizliğini yapıyoruz. Belediyemiz zaten temizlik ve bakım çalışmalarını yürütüyor. Biz, sadece belediyemize ve diğer kamu kurumlarımıza destek sağlama amacıyla bu projeleri üretmekteyiz. Temizlik imandan gelir düsturu ile kollarımızı sıvayarak yükümlülerimizle birlikte temizlik çalışmalarına katkı sunduk. Bu proje ile ayrıca vatandaşlarımızda çevre temizliğine dikkat çekmeyi ve bu konuda da duyarlılığı arttırmayı hedefliyoruz.”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, temiz bir çevrede yaşamanın önemine değindi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, ‘Elbistan Evimiz’ sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, “Evimizi korumakta gösterdiğimiz hassasiyeti, sokaklarımızı ve caddelerimizi korumak için de özen göstermeliyiz. Buna dikkat çekmek istedik. Cumhuriyet Başsavcımızın girişimleri ile beraber denetimli serbestlikten faydalanan vatandaşlarımızın Elbistan Belediyesi ve diğer kamu kurum kuruluşlarında görevlendirileceği bir protokol imzaladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu bizim açımızdan son derece önemli bir gelişme. Bu çalışma inşallah halka halka yayılarak tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.

Elbistan’da, sokak ve caddelerde izmarit atılmasını istemediklerini kaydeden Başkan Gürbüz, “Artık zabıtamız çevreyi kirleten vatandaşlarımıza da ceza kesiyor. Ceyhan Nehrimiz ve Pınarbaşımız çok güzel. Ama biz burayı temizlemek için harcadığımız emeği, güzelleştirmek için harcasaydık bunun 2-3 katı daha görkemli hale getirebilirdik. Ama sürekli kirleniyor ve temizlenmek zorunda kalıyor. Elbistan, hepimizin evi. Ağaçlarımız bizim ciğerlerimiz gibi. Şehrimize sahip çıkalım. Lütfen kimse sigara izmaritlerini yere atmasın. Hoşlanmayacağı görüntülerde bulunmasınlar ve bulunanları da uyarsınlar. Çünkü şehrimizi biz polisle, zabıtayla, kolluk güçleriyle değil vatandaşlarımızın duyarlılığı ile koruyabiliriz” ifadelerini kullandı.

Program, denetimli serbestlik yükümlülerin bakım ve onarımı ile boya çalışmalarını yaptığı okullardaki inceleme ile sona erdi.























