Denetimli Serbestlik personelleri kan bağışında bulundu

Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aslan ve kurum personelleri, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aslan, kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabileceğine dikkati çekti.

Kan bağışının, sosyal bir sorumluluk olduğuna değinen Aslan, “Her gün çeşitli kazalar, yaralanmalar ve operasyonlar gerçekleşmektedir. Bu noktada, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Kanamalı hastalığı olan bir hastanın, ameliyatta 6-8 ünite kana ihtiyacı olabilmektedir. Bu hastanın, kurtulabilmesi için kan gereksinimi olduğu unutulmamalıdır. Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebeple düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluk olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Biz de kurum personelleri olarak bu düşünce ile Kızılay’a kan bağışında bulunduk” ifadelerini kullandı.



