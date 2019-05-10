Denetimli serbestlik hükümlülerine inşaat boyacılığı kursu

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol kapsamında Denetimli Serbestlik mahkumlarına yönelik olarak İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) İnşaat Bölümü laboratuarında inşaat boyacılığı kursu açıldı. 40 saatlik kursa 14 kursiyer katıldı. Açılan kurs ile kursiyerleri inşaat boyacılığı alanında beceri sahibi yaparak hem toplum yararına çalışma programlarında değerlendirmek hem de günlük hayatta kursiyerlerin bir meslek sahibi olmaları aile bütçesine katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Kursla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu kurs için öğretim görevlisi ve laboratuar desteği sağlayan İstiklal Üniversitesi yönetimine ve Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren’e teşekkürlerimizi sunarız” denildi.