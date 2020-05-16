Denetim timleri, koronavirüs tedbirlerine uyum için sahada

İçişleri Bakanlığı, hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşımda, park, bahçe, cadde ve sokaklarda, market, pazar yeri, alışveriş yerleri ile caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı, sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluşması üzerine harekete geçti. 81 il valiliğine bu doğrultuda denetimler yapılması için genelge gönderildi. Elbistan Kaymakamlığı da bu genelge doğrultusunda; berber, kuaför, alışveriş merkezleri, marketler, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşımda koronavirüs tedbirlerine uyumun kontrolü için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi zabıta birimlerinin katılımıyla denetim timi oluşturdu.

Denetim timleri, berber ve kuaförlerin randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Alışveriş merkezlerinde, müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uymaya yönelik alınan önlemler kontrol edildi. Taksilerde ise taksi ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlendi.

Ayrıca pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapıldı. Şehir içi ulaşımda ise halk otobüslerinde yolcu sayısı, maske kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Şehirlerarası ulaşımda ise yine alınabilecek yolcu sayısı ve 'seyahat izin belgesi' gibi zorunluluklara uyulup uyulmadığı denetlendi.



