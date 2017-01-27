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Demirel’den hacı adaylarına kayıt yenileme uyarısı

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, 2017 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin 31 Ocak 2016 günü sona ereceğini belirterek, yenileme yapılmaması halinde kayıtların silineceğini söyledi.

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Demirel’den hacı adaylarına kayıt yenileme uyarısı

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, 2017 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin 31 Ocak 2016 günü sona ereceğini belirterek, yenileme yapılmaması halinde kayıtların silineceğini söyledi.

Elbistan genelinde yaklaşık 700 vatandaşın hac kaydını yenilemediğinin bilgisini veren Müftü Demirel, bu durumda olan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ön kayıt süresinin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet adresinden yapılan kayıt yenileme işlemlerinin sona ermek üzere olduğunu hatırlatan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, “Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya göre yenileme işlemleri otomatik olarak yapılmayacak ve bireysel olarak yenilemesini gerçekleştirmeyen adaylar kuraya dâhil edilmeyecek” dedi.

Bu sene hac görevini yerine getirmek isteyen 335 bin kişinin ilk kez kayıt yaptırdığının bilgisini veren Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, “Kayıt yenileme işlemi, 31 Ocak’a kadar devam edecek. Bu yıl hac için kontenjanımız arttırıldı. Geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Suudi yetkililer arasında imzalanan 2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde 80 bin civarında olacak. Elbistan genelinde 2017 yılında yeni kayıt yaptıran vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla. Ancak henüz kaydını yenilemeyen vatandaşlarımız da var. Bunların sayısı 700’ü buluyor. Bu durumda olan vatandaşlarımıza gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Bu vatandaşlarımızın 31 Ocak 2016 Salı günü mesai bitimine kadar kayıtlarını yenilemelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

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