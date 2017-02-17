Demir’den toplu sözleşme çıkışı

Türk Eğitim-Sen Elbistan Başkanı Musa Demir, toplu sözleşmede imza altına alınan ancak, uygulanmayan maddelerin, toplu sözleşmeye olan güveni yok edeceğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen’in hak ve menfaatler noktasında üyelerinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Demir, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Toplu sözleşmede imza altına alınan ve hala uygulanmayan maddelerin rafta beklemesi, bekletilmesi anlaşılamayan bir durumdur. Uygulanmayan toplu sözleşme kararlarının uygulaması başka bahara mı kaldı? Böyle bir sonuç toplu sözleşmeye güveni yok eder. Kabul edilemez. Toplu sözleşmenin altında imzası olanlar bellidir ve sorumlulukları açıktır. Onlar unutmuş olabilir ama Türk Eğitim Sen hak ve menfaatler noktasında üyelerinin her zaman yanında ve sorumluluk bilincindedir. Masada poz vermekle bazı şeyler gerçekleşmiyor. İşi ehline vermek gerek. Adam ‘bilmiyorsan edebiyat öbür dünyada ebedi yat’ demezler mi?”

Demir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Vergi dilimleri, mülakatsız öğretmen ataması, genç işsizlik gibi birçok konuda bir an önce adımlar atılması gerekmektedir. 4-C, üniversiteli işçilere memur kadrosu, KİT ücret gruplarının 3'e düşürülmesi gibi 21 konuyu kimse unuttuk zannetmesin. Toplu sözleşmeyi, çalışma hayatının problemlerini öteleyerek kimse bir yere varamaz. 2 milyon 600 bin memur bu konuda adım atılmasını bekliyor. Vergi dilimlerini, atama ve görevde yükselmelerde yaşanan haksız ve adaletsiz uygulamaları düzeltmek, beklentilerimize uygun cevap hakkımızdır. Mülakatsız öğretmen ataması ve genç işsizliğin acil kararlarla çözümü mutlaka sağlanmalı, İİBF'li, MYO'lu genç işsizlere umut verilmelidir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile bazı kurumlar vergisi mükelleflerine yüzde 5 oranında vergi iadesi sağlayan tasarıya memurlar da dahil edilmelidir. Unutulmasın ki, çalışma hayatı doğrudan ülke geleceği ile ilgilidir, ‘Sonra bakarız’ anlayışı ülkeyi geleceğe taşıyacak bir anlayış değildir. Kamuda ayrıştırıcı, öteleyici politikalara, başka paralel anlayışlara izin verilmemeli tüm mevzuat herkesi kucaklayacak bir anlayışla düzenlenmelidir. Liyakatsiz görevlendirmeler yapılarak yarınların düzeltilmesine balta vurulmamalıdır.”



