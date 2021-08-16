Demircilik Cemevi’nde lokma geleneği sürüyor

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Cemevi Başkanı Etem Durak yaptığı açıklamada, “Pandemi kurallarına uyularak her gün bir canımızın verdiği lokmayı mahallemizde canlarımızla paylaşıyoruz” dedi.

21 Ağustos’ta da aşure yapılacağını belirten Durak, muharrem orucu ile ilgili de şu bilgileri aktardı:

“Matem orucu denmesinin nedeni Hz. Hüseyin’in muharrem ayında Kerbela Çölü’nde katledilmesinden dolayıdır. İmam Hüseyin, Kerbela’da 72 yareniyle beraber Yezit’in ordusu tarafından katledildi. İmam Hüseyin katledildiğinde Muharrem Orucu’nu tutuyordu. Muharrem orucunun tarihi Adem peygambere kadar gider. Hz. Muhammed de muharrem orucu tutmuştur. İmam Hüseyin, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali ile Hz. Ana Fatma’nın oğludur. Bu nedenledir ki Muharrem ayı Aleviler için matem ayı, muharrem orucu da matem orucu olmuştur.

Muharrem ayında 12 gün oruç tutarken aynı zamanda İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitleri için yas tutarlar kurallarımızı bir kez daha hatırlatalım 12 gün süresince düğün, nişan, sünnet, eğlence ve benzer törenler etkinlikler yapılmaması bunun nedeni matem ayı olmasıdır. 12 İmam Orucu, Aleviler için aynı zamanda matem ayıdır.”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Cemevi Başkanı Etem Durak, “Kurban kesilmez, et yenilmez, Kerbela Şehitleri’nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez. Çünkü Hz. Hüseyin ve 72 yareni Kerbela Çölü’nde aç, susuz bırakılarak, başları kılıçla kesilerek katledildi. Bu nedenle matem ayında kan dökülmez, canlıya kıyılmaz, ağaçlar kesilmez, ekinler biçilmez, bitkiler koparılmaz. Su saf olarak içilmez. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay, kahve, meşrubat, meyve suyu, ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır. Aynı zamanda alkol tüketilmesi de yasaktır. Yumurta, soğan ve sarımsak gibi yiyecekler yenilmez. Oruç güneşin batmasıyla açılır.

Hz. Hüseyin, muharremin 10. günü katledildiği için matemin 10. günü cem bağlanır. Hz. Hüseyin’i anmak için cemevlerinde bir araya gelen canlar, İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitleri için gözyaşı dökerler. Yezit için lanet okurlar” ifadelerini kullandı.