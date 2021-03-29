Demircilik Cemevi’nde genel kurul yapıldı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Cemevi’ndeki olağan genel kurul sonrasında belirlenen yeni yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetim kurulunda başkanlığa Ethem Durak, getirilirken genel sekreter Kamil Koç, muhasip Dinçer Kaya oldu. Yönetim kurulu ise Behzat Doğan, Kudret Bağ, Haci Koca, İsmet Kaya, Yahya Tepe, Halil Ocak, Tahsin Kaba, Hasan Koç, Adem Mor, Koray Yayla ve Ali Güzel’den oluştu.

Başkan Ethem Durak, genel kurul sonrası yaptığı değerlendirmede, “Pir Sultan Abdal’ın yaşamı ve felsefesi doğrultusunda yaşadığımız toplumda sosyal, kültürel çalışmalar yapmak, başta Anadolu Alevi kültürü olmak üzere, tüm kültürleri yaşatmak, geliştirmek ve yaymanın yanı sıra demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve insan hakları gibi değerlere sahip çıkarak çalışmalarımız hızla devam edecektir” dedi.