Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
2 bin 400 kişinin yeni yaşam projesinde ilk beton döküldü
2 bin 400 kişinin yeni...
Başkan Tıraş’tan genel kongre açıklaması
Başkan Tıraş’tan genel kongre açıklaması
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon 490 bin TL’ye mal olacak
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon...
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman yapıldı
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman...
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
banner162

Demircilik Cemevi’nde genel kurul yapıldı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Cemevi’nin olağan genel kurulunda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Demircilik Cemevi’nde genel kurul yapıldı
banner167

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Cemevi’ndeki olağan genel kurul sonrasında belirlenen yeni yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı. Yeni yönetim kurulunda başkanlığa Ethem Durak, getirilirken genel sekreter Kamil Koç, muhasip Dinçer Kaya oldu. Yönetim kurulu ise Behzat Doğan, Kudret Bağ, Haci Koca, İsmet Kaya, Yahya Tepe, Halil Ocak, Tahsin Kaba, Hasan Koç, Adem Mor, Koray Yayla ve Ali Güzel’den oluştu.

Başkan Ethem Durak, genel kurul sonrası yaptığı değerlendirmede, “Pir Sultan Abdal’ın yaşamı ve felsefesi doğrultusunda yaşadığımız toplumda sosyal, kültürel çalışmalar yapmak, başta Anadolu Alevi kültürü olmak üzere, tüm kültürleri yaşatmak, geliştirmek ve yaymanın yanı sıra demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve insan hakları gibi değerlere sahip çıkarak çalışmalarımız hızla devam edecektir” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Demircilik Cemevinde Genel Kurul Yapıldı