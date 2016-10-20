Demir: Nehir yatağında daralma olmayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir, Ceyhan Rekreasyon Projesi kapsamındaki pera duvar çalışmasının devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmalar esnasında nehir yatağında herhangi bir daralmaya meydan verilmediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir ile birlikte, proje alanında incelemelerde bulunan Murat Demir, yapılan çalışmaların proje uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol etti.

Ceyhan Rekreasyon Projesinin ilk etapta 100 dönümlük bir alanı kapsadığını belirten Demir, nehir yatağının daraltıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını söyledi. Projeye uygun olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, nehir yatağındaki şevlerin iş makineleri ile alındığını, daha sonra da yumuşak toprağın yerine doğal taşların yerleştirildiğini kaydetti.

Nehir yatağı ile ilgili kontrollerin DSİ tarafından da kontrol edildiğini belirten Demir, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Büyükşehir belediye Başkanımız sayın Fatih Mehmet Erkoç’un talimatı ile başladığımız Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi sürüyor. Pera duvar çalışmamız devam ediyor. KASKİ Şube Müdürlüğü noktasından başlayan pera duvar çalışmamız devam ediyor. DSİ ile işbirliği halinde nehir yatağında temizleme çalışması yapıldı. Pera duvar ile daha sonra yapılacak çalışmaların güvenliği açısından nehir kenarındaki şevlerin stabilitesi sağlanıyor. Bu çalışmayı yaparken de nehir yatağı ile ilgili zaten DSİ ile görüşüyoruz, onların da kontrolünde, buradaki toprağı, yumuşak zemini alarak, toprağın yerine büyük taşlar koyarak bu sağlamlığı sağlıyoruz. Nehir yatağında herhangi bir daralma yok. Başkanımızın da çevreye olan hassasiyetini tüm vatandaşlarımız biliyor. Talimatları doğrultusunda çalışıyoruz. Ölçüm yapılabilir, nehir yatağı eski halindedir, doğallığı bozacak bir şey yoktur. Bizim çalışmamız sadece toprak malzemenin sağlamlaştırılmasıdır.”

Proje ile ilgili de bilgi veren Demir, “Proje alanımız ilk etapta 100 dönümdür. Proje bittiğinde içinde en az 1000 adet ağacımız olacak. Yani yeşili burada artırıp, yemyeşil bir orman havasına sokacağız, vatandaşımızın huzur bulacağı bir alan olacak. Zaten alanda mevcut 200 civarında ağaç var, bunları da koruyoruz. Koridor boyunca bisiklet yolumuz var. Spor aletleri olacak, piknik için kamelyalar bulunacak, mescidimiz yer alacak. Restoranımız var, büfeler, kafeteryalar bulunacak. Karşıya geçmek için 4 adet ahşap köprü yer alacak. Dev bir çocuk oyun alanımız bulunacak. Eskiden bu alana çok fazla hafriyat dökülmüş. Biz bunları da temizleyip doğal haline getireceğiz. Bu çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.



