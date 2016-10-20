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Demir: Nehir yatağında daralma olmayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir, Ceyhan Rekreasyon Projesi kapsamındaki pera duvar çalışmasının devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmalar esnasında nehir yatağında herhangi bir daralmaya meydan verilmediğini söyledi.

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Demir: Nehir yatağında daralma olmayacak

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir, Ceyhan Rekreasyon Projesi kapsamındaki pera duvar çalışmasının devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmalar esnasında nehir yatağında herhangi bir daralmaya meydan verilmediğini söyledi.

            Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Demir ile birlikte, proje alanında incelemelerde bulunan Murat Demir, yapılan çalışmaların proje uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol etti.

Ceyhan Rekreasyon Projesinin ilk etapta 100 dönümlük bir alanı kapsadığını belirten Demir, nehir yatağının daraltıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını söyledi. Projeye uygun olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, nehir yatağındaki şevlerin iş makineleri ile alındığını, daha sonra da yumuşak toprağın yerine doğal taşların yerleştirildiğini kaydetti.

Nehir yatağı ile ilgili kontrollerin DSİ tarafından da kontrol edildiğini belirten Demir, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Büyükşehir belediye Başkanımız sayın Fatih Mehmet Erkoç’un talimatı ile başladığımız Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi sürüyor. Pera duvar çalışmamız devam ediyor. KASKİ Şube Müdürlüğü noktasından başlayan pera duvar çalışmamız devam ediyor. DSİ ile işbirliği halinde nehir yatağında temizleme çalışması yapıldı. Pera duvar ile daha sonra yapılacak çalışmaların güvenliği açısından nehir kenarındaki şevlerin stabilitesi sağlanıyor. Bu çalışmayı yaparken de nehir yatağı ile ilgili zaten DSİ ile görüşüyoruz, onların da kontrolünde, buradaki toprağı, yumuşak zemini alarak, toprağın yerine büyük taşlar koyarak bu sağlamlığı sağlıyoruz. Nehir yatağında herhangi bir daralma yok. Başkanımızın da çevreye olan hassasiyetini tüm vatandaşlarımız biliyor. Talimatları doğrultusunda çalışıyoruz. Ölçüm yapılabilir, nehir yatağı eski halindedir, doğallığı bozacak bir şey yoktur. Bizim çalışmamız sadece toprak malzemenin sağlamlaştırılmasıdır.”

Proje ile ilgili de bilgi veren Demir, “Proje alanımız ilk etapta 100 dönümdür. Proje bittiğinde içinde en az 1000 adet ağacımız olacak. Yani yeşili burada artırıp, yemyeşil bir orman havasına sokacağız, vatandaşımızın huzur bulacağı bir alan olacak. Zaten alanda mevcut 200 civarında ağaç var, bunları da koruyoruz. Koridor boyunca bisiklet yolumuz var. Spor aletleri olacak, piknik için kamelyalar bulunacak, mescidimiz yer alacak. Restoranımız var, büfeler, kafeteryalar bulunacak. Karşıya geçmek için 4 adet ahşap köprü yer alacak. Dev bir çocuk oyun alanımız bulunacak. Eskiden bu alana çok fazla hafriyat dökülmüş. Biz bunları da temizleyip doğal haline getireceğiz. Bu çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu. 

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Demet 2 ay önce

Pavyonlar kalkacakmi önce ondan haber verin. İlk önce onlari kaldırın

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vatandaş 2 ay önce

Önce can güvenliği içme suyu iyice içilmez hale gelmiş siz neyin peşindesiniz bu ne hal önce içme suyunu düze çıkarın... bu millet herşeyin farkında ey EY B BELEDİYESİ

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Hanifi 2 ay önce

Sanki Denizde dalgası varda doldurun bakalım.Güzelim ceyhan nehri kenarını bozunda nasıl bozarsanız bozun.

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Serkan 2 ay önce

Kaynaktan battal köprüsüne kadar o nehir cam gibi bakıma cevre duzenlemesine ihtiyacı var o nehir kayseride olsa nasıl yaparlar ve ordaki pavyon gazino vb kapatılsın nehrin buyuk kısmını engelliyor risk gurultu terbiyesizlik vb sayın kaymakam beyden ve belediye baskanimzdan onemle rica arz ederim

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Atilla ORHAN 2 ay önce

SOTLÜ ÇAYINA NEZAMAN SIRA GELECEK

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MUSTAFA 2 ay önce

YUNUS EMRE SİTESİNİN YANINDAKİ KÖPRÜNÜN DİBİNE LAAM AKITIYORLAR ÖNCE ONU Bİ CÖZÜN HELE BİZ ORALARDA CAHANA CİMMEYE GİRERDİK ŞİMDİ PİSLİKTEN YANINA YAKLAŞAMI YORUZ LÜTFEN YETKİLİLERİN DİKKATİNE

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Yaşar demiregen 2 ay önce

Güzel olacak inşAllah güzel görüntü olur insanlar rahat eder emeği geçen herkese teşekkür ederim hizmetlerinizin devam edmesini dilerim

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Bilal yuzbasi 2 ay önce

Emegi gecen basta baskanimiza mudurlerimize sonsuz tesekkurlrimizi sunuyorum ataniza babaniza rahmet yuce Allahim basta bas komutanimiza basbakanimiza tum yetkililerimuze ve bizlere Allah hayirli omurler versin Allahim sizlerden eazi olsun yuzbasilar mobilya bikal yuzbasi elbistan

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