Türkiye’nin değişik bölgelerinde madencilik ve ulaşım gibi sektörlerde faaliyeti bulunan firmanın, rezerv kapasitesini belirlemek için bölgeye gelerek sondaj faaliyetlerine başlayacağı belirtildi. Elde edilen veriler ışığında sahadan çıkarılacak demir madeninin, Çin’e ihraç edilmesi öngörülüyor. Miryıldız Mühendislik firmasının, yeterli üretim potansiyeli tespit edilmesi durumunda madeni işlemek için de fabrika kurma seçeneğini de değerlendirmeye alabileceği bildirildi.
Demir madeni yeniden faaliyete geçiyor
Ekinözü ilçesinde bir süre işletildikten sonra üretimin durduğu demir madeni, yeniden faaliyete geçiyor.
05 Mart 2021 Cuma 17:52
Türkiye’nin değişik bölgelerinde madencilik ve ulaşım gibi sektörlerde faaliyeti bulunan firmanın, rezerv kapasitesini belirlemek için bölgeye gelerek sondaj faaliyetlerine başlayacağı belirtildi. Elde edilen veriler ışığında sahadan çıkarılacak demir madeninin, Çin’e ihraç edilmesi öngörülüyor. Miryıldız Mühendislik firmasının, yeterli üretim potansiyeli tespit edilmesi durumunda madeni işlemek için de fabrika kurma seçeneğini de değerlendirmeye alabileceği bildirildi.