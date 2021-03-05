Demir madeni yeniden faaliyete geçiyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), yaptığı açıklama ile işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 50 adet başvuru kabul edildi. Kurum tarafından 3 şirketin arama ruhsatı, 13 şirketin işletme ruhsatı, 3 şirketin devir, 20 şirketin temdit, 1 şirketin ihale onayı, 3 şirketin rödövans, 6 şirketin hisse payı devri ve 1 şirketin kamulaştırma başvurusu onaylandı. Onaylanan kamulaştırma başvurusunun ise, Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi sınırlarında kalan demir madeni için verildiği bildirildi. Elazığ merkezli faaliyet gösteren Miryıldız Mühendislik adlı bir firma tarafından yapılan kamulaştırma talebinin onaylanmasının ardından maden sahasında kapsamlı bir inceleme yapılacağı öğrenildi.

Türkiye’nin değişik bölgelerinde madencilik ve ulaşım gibi sektörlerde faaliyeti bulunan firmanın, rezerv kapasitesini belirlemek için bölgeye gelerek sondaj faaliyetlerine başlayacağı belirtildi. Elde edilen veriler ışığında sahadan çıkarılacak demir madeninin, Çin’e ihraç edilmesi öngörülüyor. Miryıldız Mühendislik firmasının, yeterli üretim potansiyeli tespit edilmesi durumunda madeni işlemek için de fabrika kurma seçeneğini de değerlendirmeye alabileceği bildirildi.





