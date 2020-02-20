Deforme olan kanaletlerin yenilenmesi için çalışmalar başladı

8 yıldır atıl durumda bekleyen Kalealtı Sulama Birliği’nin sulama onarım işinin ihalesi, Devlet Su İşleri (DSİ) DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 20 Ocak’ta gerçekleştirildi. 7 firmanın teklif verdiği pompa istasyonunun revizyonunu ve 3 bin 750 metrelik kanaletin yenilenmesini öngören ihalenin yüklenicisi firma, çalışmalarına başladı. Yüklenici firma çalışanları, yer tesliminin ardından ilçeye bağlı İğde Mahallesi’ndeki büyük bölümü yıpranmış ve kırılmış kanaletlerin yenilenmesi için yerinde tespit ve ölçüm çalışmalarının startını verdi. Pompa istasyonu revizyonunun da önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. İhale kapsamında 3 bin 750 metre uzunluğunda beton kanalet döşenerek, Ceyhan Nehri’nden alınan su, ilk etapta yaklaşık 40 bin dönüm tarlaya ulaştırılacak.

Kalealtı Sulama Birliği, Göksun Sulama Birliği bünyesinde hizmet verecek. Çalışmalar, bu yıl tarlalara ekilen ürünlerin sulama mevsimine yetiştirilecek.



