Define umudu için otomobil değerinde cihaz almışlar

Nurhak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanırken tarihi eser niteliğindeki sikkeler ile haç figürlü kolyeye el konuldu. Edinilen bilgiye göre, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Biçin Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, 4 şahsı mahalle kırsalında kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramada kullanılan 3 adet dedektör ve diğer malzemelere el konuldu. Ayrıca, 3 sikke, 1 haç figürlü kolye ele geçirildi.

Türkiye’nin birçok yerinde bu tarz haberler basında yer alırken, definecilerin ise yüz binlerce lira değerinde cihazlar kullandığı ortaya çıktı. İnternet üzerinden satılan dedektörler, özelliklerine göre çok değişik fiyatlarla temin edilebiliyor. En son Nurhak’taki operasyonda el konulan dedektörün birinin fiyatı ise otomobil değerinde. Kaçak kazı yaparken güvenlik güçlerince yakalandıklarında ise bu cihazlara el konuluyor. Defineciler, zengin olma hayaliyle çıktıkları yolda, on binlerce liralarından olabiliyor.