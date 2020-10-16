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Debgici, aday olmayacağını açıkladı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, partisinin 7’nci Olağan İl Kongresi’nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Debgici, aday olmayacağını açıkladı
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2018 yılından beri AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını sürdüren Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmeler sonucunda yazılı bir açıklama yaparak, yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Debgici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Partimizin 7.Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım. Yapılacak kongreye kadar görevimize devam edip inşallah kongre günü de bayrağı bir başka dava arkadaşımıza devredeceğiz. Partimiz kurulduğu günden bu güne görev almış İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, hülasa sandık müşahitliğinden yönetim kuruluna kadar görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve Genel Başkanımıza en yüksek desteği veren, gönül kapılarını sonuna kadar bizlere açan kahraman hemşerilerimize, vatandaşlarımızla aramızda köprü olan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim.”

 


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