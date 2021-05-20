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DEAŞ operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın, terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak olarak son dönemde düzenlediği 13 ayrı operasyonda, aralarında sözde ‘kadı’ ve sözde ‘emir’ statüsündeki 31 şüpheli yakalandı.

DEAŞ operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezli olarak Yozgat, Sivas, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep ve Kilis illerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 13 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Suriye’deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına birçok silahlı ve bombalı eylem düzenleyen şüpheli ile örgüt içerisinde ‘kadı’ olarak bilinen ve sözde ‘emir’ konumunda şüphelilerin de bulunduğu 31 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanırken 11’i de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlara Jandarma Genel Komutanlığı TEM Dair Başkanlığı’nca konusunda uzman ekiplerin de destek verdiği ayrıca bu yöndeki faaliyetlerin önümüzdeki süreçte daha yoğun olarak devam edeceği bildirildi.

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DEAŞ Operasyonlarında 20 şüpheli Tutuklandı