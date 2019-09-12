AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik’in, tehdit ve hakaret gerekçesi ile Millet İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Paksoy hakkında açtığı davanın ilk duruşması görüldü.

Çok sayıda AK Partili kadın, Başkan Çevik’e destek olmak için Elbistan Adliyesi önünde toplanırken, AK Parti Kadın Kolları Kahramanmaraş İl Başkanı Ayşe Cesur, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, başta kadına yönelik olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi günü bir okulda sandık görevlilerini ziyaret eden AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik ile Millet İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Paksoy arasındaki tehdit hakaret olayı ile ilgili başlayan davanın ilk duruşması Elbistan Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya, her iki tarafın avukatları katıldı. Duruşma öncesinde AK Parti Kadın Kolları Kahramanmaraş İl Başkanı Ayşe Cesur, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, belediye meclis üyeleri ve partili kadınlar da adliye önüne gelerek Çevik’e destek verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Aralık tarihine erteledi.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti Kadın Kolları Kahramanmaraş İl Başkanı Ayşe Cesur, olayın çok üzücü olduğunu dile getirdi.

Mahkeme sürecinde Çevik’in yanında olacaklarını ifade eden Cesur, şunları söyledi:

“Şiddet, nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın, ne şekilde yapılırsa yapılsın her türlüsüne karşıyız. Şiddet gören kadın da, erkek de, çocuk da herhangi bir canlı da olabilir. AK Parti Kadın Kolları olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. Bugün de yine şiddete uğramış bir kadına Elbistan Kadın Kolları Başkanımız Dilek Çevik’e destek olmak amacıyla buradayız. 31 Mart 2019 yerel seçimleri günü Elbistan Kadın Kolları İlçe Başkanımız, bir şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddeti yapan da muhalif partinin belediye başkan adayıdır. Olay çok üzücüdür. Belediye başkanı olmak isteyen, şehr-i emin olmak isteyen kişi, o şehirde zorbalık yapmıştır. Kadına şiddet uygulamıştır. Bu kişi, belediye başkanı olsaydı kendine oy veren, kendini tutan kişilere mi belediye başkanlığı yapacaktı. Ya da belediye başkanı olsaydı kendine oy vermeyenlere hizmet etmeyecek miydi? O yönden düşündürücüdür. Kadın Kolları Başkanımıza şiddet uygulanması çok kötüdür. Olay, adli makamlara intikal etmiştir. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Duruşmalarda da arkasında olacağız.

Olaya bir de AK Parti olarak kadının siyasette yerini alması, kadının toplumda bir söz sahibi olması için bizler adeta bir duvar örer gibi tuğlaları tek tek örmekteyiz. Kadınlara daha çok söz hakkı vermek, kadınların temsil haklarını daha da arttırmak için çaba sarf etmekteyiz. Maalesef başka partiler bizim gibi düşünmüyor. Kadın söz sahibi olsun istemiyor. Onun sözü kesiliyor; şiddet uygulanmak suretiyle bastırılmak isteniyor. Bu durum da gerçekten üzücüdür. Bunları, toplumun kanaatine bırakıyoruz.”











