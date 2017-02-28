Daşo: “28 Şubat, tarihimizde kara bir leke olarak kalacak”

Merkezi Elbistan’da bulunan 28 Şubat Kahramanmaraş Platformunun Temsilcisi Gülizar Daşo, 28 Şubat süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “28 Şubat post modern darbesi, Türkiye’nin tarihinde karanlık bir leke olarak kalacaktır” diye konuştu.

28 Şubat 1997'de yapılan MGK toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan bir süreçte fikir ve düşüncenin susturulduğunu savunan 28 Şubat Kahramanmaraş Platformu Temsilcisi Gülizar Daşo, söz konusu dönemde toplumun birçok kesiminin zarar gördüğünü kaydetti.

20 yıl önce yaşanan sürecin oluşturduğu maddi ve manevi tahribat bakımından ülkemizi onlarca yıl geriye götürdüğünü belirten Daşo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Silahlı kuvvetler, diğer darbelerde olduğu gibi bizzat yönetime el koymamış, daha çok siyaseti yönlendirerek ülkeyi kendi kararları doğrultusunda yönetmeye çalışmışlardır. Kısaca 28 Şubat siyasetle silahlı kuvvetlerin birlikte çalıştığı ve bizlerin kurban edildiği bir süreçtir. 28 Şubat kesinlikle tesadüfen yapılmış, basit bir kurgu değildir. 28 Şubat uluslararası güçlerin ülkemiz üzerinde oynamış olduğu bir oyundur. Post modern darbenin asıl hedefi dindar insanlar olmuş, asıl tahribat dini kurumlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 8 yıllık kesintisiz eğitimle imam-hatip liselerinin orta kısımları ve kuran kursları kapatılmış, muhafazakâr kesime her türlü zarar verilmiş, hayatın her alanında zulüm baş göstermiştir.”

‘Bu millet bir daha 28 Şubat darbesi yaşamasın’ diyen 28 Şubat Kahramanmaraş Platformu Temsilcisi Gülizar Daşo, “Bu dönemde kimler zarar görmedi, kimlerin hayalleri yıkılmadı, kimlere hayat zindan edilmedi ki! Ülkemizde nice Müslüman siyasetçi, yazar, işadamı, kamu görevlisi, akademisyen ve nice üniversite öğrencileri irtica bahanesiyle memuriyetten ve okullarından atılıyor, hayattan tecrit ediliyor ve her yerde suçlu muamelesi görüyorlardı. Hatta bu dönemde 28 Şubat'ın aktörleri ve şakşakçıları '28 Şubat 1000 yıl sürecek' diyecek kadar ileri gidiyorlardı. Bu darbe süreci oluşturduğu maddi ve manevi tahribat bakımından ülkemizi onlarca yıl geriye götürmüştür. 28 Şubat karanlığında ülkemiz ekonomik açıdan çok ciddi zararlara uğratılmıştır. 28 Şubat’ın asıl hedefi ise bu milleti ve gelecek nesi i değerlerinden uzaklaştırmak, özüne yabancılaştırmak, Türkiye'nin kalkınmasını ve ilerleyişini durdurmaktır.

Bu bakımdan 28 Şubat post modern darbesi, Türkiye tarihinde hem manevi değerlere saldırı anlamında hem de insan hakları anlamında kara bir leke olarak kalacaktır. İşte bu ve daha sayamadığımız nice nedenlerden dolayı 28 Şubat süreci toplumumuza ve gençlerimize en ince ayrıntısına kadar anlatılmalı, anlatılmalı ki; ülkemizde aynı oyunlar tekrar oynanmasın, aynı acılar tekrar yaşanmasın ve bu millet bir daha 28 Şubat darbesi yaşamasın” ifadelerini kullandı.