Darp edilen Elbistanlı doktordan insanlık dersi

Osmaniye'de hasta yakınının saldırdığı Elbistanlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Gökhan Gönen, yaralandı. Aldığı darbelerle burnu kırılmasına rağmen görevinin başından ayrılmayan Op. Dr. Gönen, kendisini darp eden kişinin eşine başarılı bir doğum yaptırdıktan sonra tedaviyi kabul ettiği belirtildi.

Alınan bilgi ve iddialara göre, gebelik ve kanama nedeniyle eşini Osmaniye Devlet Hastanesi'nin doğumhane servisine getiren M.B., Op. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi. Gönen, M.B.'ye acil sezaryen gerektiği, bir an önce kayıt işlemini yaptırıp gelmesini, bu sırada da eşini muayene edeceğini söyledi. Hamile kadının yakını M.B. ise doğuma girmekte ısrarcı olunca Op. Dr. Gönen ile arasında tartışma çıktı. Diğer hastaların mahremiyeti açısından eşinin yanında bulunamayacağı belirtilen M.B., Op. Dr. Gönen'e saldırdı. Olayda, Gönen’in burnu kırıldı. Elbistanlı Op.Dr. Gökhan Gönen, buna rağmen saldıran yakını olan kadının doğumuna kırık burunla girdi. Op. Dr. Gönen'in saldırganın eşine başarıyla müdahale edip sezaryenle doğumunu gerçekleştirdi ve kendi tedavisini de bu aşamadan sonra yaptırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Hekime fiziksel şiddet uygulanmış, masa üzerindeki büro malzemeleri fırlatılmıştır. Fiziksel şiddete maruz kalan hekim tarafından, fiziksel şiddet uygulayan hasta yakının eşinin muayene işlemi gerçekleştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Fiziksel şiddete maruz kalmasına rağmen acil olan sezaryen doğum da ilgili hekim tarafından gerçekleştirilmiştir. Hekimimizin sezaryen ameliyatı sonrası Acil Polikliniği'nde muayenesi yapılmış, burnunda 'Nazal Fraktür' tespit edilmesi üzerine kulak burun boğaz hekimi tarafından yatışı verilip, redüksiyon uygulanmıştır. Olay sonrası 'Beyaz Kod' verilmiş ve tutanak altına alınmıştır. Hekimimize yönelik gösterilen bu çirkin saldırı Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu olay sonrası hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyor, sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddet olayını kınıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. İnsana insan olduğu için değer verilmesi, saygı duyulması, Sağlık çalışanlarına ve toplumda yaşanan şiddetin hiçbir türüne geçit verilmemesi hususunda siz basın mensupları vasıtasıyla halkımızın her bir bireyinden destek bekliyoruz” dedi.

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik ise, memnuniyetsiz hasta ve yakınının sadece bir insanı darp etmekle kalmadığını; acil sezaryene girecek bir annenin canını, 'masum bir bebeğin yaşam hakkını' da hiçe saydığının altını çizdi.

Op.Dr. Gökhan Gönen’e saldırıp burnunu kıran M.B ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.